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Jorge Jesus'tan mağlubiyet yorumu: Geldiğimden bu yana en kötüsü

Jorge Jesus'tan mağlubiyet yorumu: Geldiğimden bu yana en kötüsü

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, "Fenerbahçe'ye geldiğim ilk günden bu yana oynadığımız maçlarda takım ilk kez istediklerimizi uygulayamadı" dedi.

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, 1-0 mağlup oldukları Konyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Jorge Jesus'un açıklamaları şu şekilde:

"İyi bir maç çıkartamadık"

"Fenerbahçe'ye geldiğim ilk günden bu yana oynadığımız maçlarda takım ilk kez istediklerimizi uygulayamadı. İyi bir maç çıkartamadık. Valencia'nın da kırmızı kartı organizasyonumuzu kaybetmememize neden oldu."

"Devre arasındaki değişikliklerle dengeyi sağladık"

"Devre arasındaki değişikliklerle dengeyi sağladık. Ama önceki maçlardaki dinamikliği ofansta göstermedik. Mağlubiyetin nedeni bu."

"Ön bölgede yeteri kadar dinamik değildik"

"Takımımın ön bölgedeki organizasyonunu beğenmedim. Çok fazla pozisyon olan bir maç değildi. Rakibimiz de çok fazla pozisyona giremedi. Nadir ataklardan birinde golü yedik. Ön bölgede yeteri kadar dinamik değildik"

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