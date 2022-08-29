Gelecekten geldiğini söyleyen adamın tahminleri tüyler ürpertti

Bilim kurgu filmlerinden alıştığımız zaman yolculuğu, hemen hemen herkesin ilgisini çekiyor. TikTok’ta kendisinin gelecekten geldiğini söyleyen bir kullanıcı söyledikleri ile tüm dikkatleri üzerine çekti.

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Son dönemlerde özellikle gençlerin çok sık kullandığı sosyal medya uygulaması TikTok’ta kendisine “realtiktoktimetraveler” (gerçek tiktok zaman yolcusu) lakabını takan bir kullanıcının ortaya attığı iddialar büyük bir tartışmayı da beraberinde getirdi.

İngiltere'de yayınlanan bir haberleştirdiği açıklamalarda, gerçek ismini açıklamayan sosyal medya kullanıcısı 2236 yılına gidip geri geldiğini belirtti. Bilim adamlarının, bu yıl keşfedecekleri bazı DNA’larla megalodon olarak da bilinen ve dinozorlarla aynı dönemde yaşayan bir köpekbalığını canlandıracağını öne süren sosyal medya kullanıcısı başka iddiaları da ortaya attı.

İki farklı gezegende yaşam bulunacak

Gelecek 10 sene içinde olacaklar hakkında da iddialarda bulunan sosyal medya kullanıcısı 2023 yılında bu hayvanın diriltileceğini iddia etti. “Zaman yolcusunun” iddiaları kısa bir süre içinde on binlerce beğeni aldı. Sosyal medya kullanıcısı, “Zamanda geri gelip sizleri gelecekte yaşanacaklar için uyarmak istedim. 2025 yılında bilim insanları 2 farklı gezegende yaşam belirtisi elde edecek” dedi.

2034 senesinde bir göktaşının Dünya’ya çarpacağını iddia eden sosyal medya kullanıcısı Amerika kıtasının yarısının ise yok olacağını öne sürdü. Sosyal medya kullanıcısının paylaşımına büyük tepki gelirken bazı TikTok kullanıcıları, “Hangi yarısı yok olacak” derken diğerleri de kullanıcının paylaşımının gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Diğer konular beni ilgilendirmez sen bana petrol ve akaryakıt fiyatlarının ne zaman düşeceğini söyle” şeklinde konuştu.

Zaman yolculuğu nedir?

Zamanda yolculuk kavramı, zaman içinde belirli noktalar arasındaki hareket, bir nesne ya da bir kişi tarafından uzayda farklı noktalar arasındaki harekete benzeyen bir şekilde, tipik olarak bir zaman makinesi veya bir solucan deliği olarak bilinen varsayımsal bir aygıtın kullanılması ile hareket kavramı olarak bilinir.