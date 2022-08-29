Iraklı sevgilisiyle evlendiği iddia edilmişti! Ebru Gündeş o iddialara böyle cevap verdi

Bir süredir aşk yaşadığı Irak'lı iş adamı Rassan Khoshnaw ile sarmaş dolaş fotoğrafları ortaya çıkan Ebru Gündeş hakkında sevgilisiyle evlendiği iddia edilmişti. Ünlü şarkıcı o iddialara yanıt verdi.

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2010 yılında nikah masasına oturduğu, kızının babası Reza Zarrab ile geçtiğimiz yıl ihanet iddiaları yüzünden ayrılan ünlü şarkıcı Ebru Gündeş yeni bir aşka yelken açmıştı.

Görüntüleri çıkmıştı!

Bahar Candan'ın eski sevgilisi Iraklı Rassan Khoshnaw ile şubat ayında aşk yaşamaya başlamış ve aralarındaki 20 yaş farkı uzunca bir süre magazin gündeminden düşmemişti. Gündeş konserlerini kaçırmayan iş adamı sevgilisi ile tatilde görüntülenince de aşk belgelenmişti.

Gözlerden uzak aşk yaşıyorlar

Çalkantılı aşk yaşayan ünlü çift kısa süre önce ayrılmış ve ayrılığa dayanamayarak tekrardan barışmıştı. İlişkileri hakkında iki taraftanda hiçbir açıklama gelmemişti.

Gözlerden uzak aşk yaşayan ikili hakkında ortaya herkesi şok eden bir iddia atılmıştı. 47 yaşındaki ünlü şarkıcının yedi aydır aşk yaşadığı kendisinden 20 yaş küçük Iraklı sevgilisi Rassan Khoshnaw ile nikah masasına oturduğu iddia edilmişti.

Çıkan haberler magazin dünyasını çalkalarken Ebru Gündeş'ten hiçbir açıklama gelmemesi herkesi iyice meraklandırmıştı. Ancak ortaya atılan evlilik iddialarının doğru olmadığı kısa sürede ortaya çıktı.

Ebru Gündeş kimdir?

24 temmuz 1975 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Ebru Gündeş aslen Gazianteplidir. Küçüklüğünü Ankara'da annesiyle geçiren Gündeş daha sonra tekrardan İstanbul'a yerleşmiştir. Ünlü isim müzik kariyerine Raks Neşe Müzik’in ortağı Neşe Demirkat tarafından keşfedilerek başlamıştır. Daha sonra Emel Sayın'ın vokalistliğini yapan Gündeş ilk albümü 'Tanrı misafiri' ile adını tüm Türkiye'ye duyurdu. Şimdilerde bir kızı olan 47 yaşındaki şarkıcı müzik kariyerine devam etmektedir.