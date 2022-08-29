Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan dönemi

Ankaragücü'nde Mustafa Dalcı'dan boşalan teknik direktörlük koltuğunun yeni sahibi belli oldu. Ankara ekibi, Ömer Erdoğan ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

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Süper Lig ekibi Ankaragücü, Ömer Erdoğan ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Beştepe Tesisleri’mizde gerçekleştirilen; Başkanımız Sayın Faruk Koca ve Futbol Koordinatörümüz Emre Yıldız’ın katıldığı imza töreni ile takımımızın teknik direktörlük görevine Ömer Erdoğan getirildi. İmza töreninde hazır bulunan eski teknik direktörümüz Mustafa Dalcı, Ömer Erdoğan’a başarılar diledi. 1+1 yılık sözleşme imzaladığımız yeni teknik direktörümüz Ömer Erdoğan’ın camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyor ve başarılar diliyoruz." denildi.