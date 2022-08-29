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Almanya'da gıda fiyatlarıyla ilgili korkutan açıklama

Almanya'da gıda fiyatlarıyla ilgili korkutan açıklama

Almanya Gıda Endüstrisi Birliği, gıdada yüksek fiyatların üretim maliyeti artışlarının gerçek boyutunu yansıtmadığını belirterek, yılın gelecek aylarında daha fazla fiyat artışları olacağını duyurdu.

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Birlikten yapılan açıklamada, Almanya’da gıda sektörünün mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış üretiminin bu yılın ocak-haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,6 arttığı kaydedildi.

Aynı dönemde satışların yüzde 16 artarak 103,3 milyar avroya ulaştığına vurgu yapılan açıklamada, enflasyon karşısında bu artışın eridiğine dikkat çekildi.

Açıklamada, gıdada yüksek fiyatların üretim maliyetindeki artışların gerçek boyutunu yansıtmadığını belirtilerek, yılın gelecek aylarında gıda ürünlerinde daha fazla fiyat artışları olacağına işaret edildi.

Birliğin genel müdürü Stefanie Sabet, Kovid-19 salgınından beri devam eden tedarik zinciri sorunlarının hala çözülemediğini hatırlatarak, Rusya- Ukrayna savaşının gıda üreticilerini tarımda, enerjide ve ambalajda daha da ciddi sıkıntılarla karşı karşıya bıraktığını söyledi.

Sabet, sektördeki istihdamın giderek daha fazla risk altında olduğunu ve gıda şirketlerinin bürokrasiye takılmadan etkili desteğe ihtiyacı olduğunu belirtti.

Öte yandan, Almanya’da gelecek yıl teslimatlı elektrik kontratının fiyatı, Rusya'nın doğal gaz arzını kısmasıyla artan enerji krizinin etkisiyle ilk kez 1.000 avroyu aştı.

Ülkede enerji maliyetlerindeki artış, enflasyonu yukarı yönlü körüklerken, hane halkı ve şirketler üzerinde de baskıyı artırıyor.

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