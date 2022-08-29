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Real Sociedad, Sörloth'u resmen açıkladı!

Real Sociedad, Sörloth'u resmen açıkladı!

İspanyol ekibi Real Sociedad, Fenerbahçe ile anılan Alexander Sörloth'un kiralık sözleşmesini 1 yıl daha uzattı.

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Son dönemde ismi sıkça Fenerbahçe ile anılan Alexander Sörloth'un yeni takımı belli oldu. Bonservisi Leipzig'de bulunan Norveçli golcü, İspanya La Liga ekibi Real Sociedad'a kiralandı.

Transferi sosyal medya hesabından duyuran Sociedad, Sörloth'la 1 yıllık kiralık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Sörloth geçen sezon da kiralık olarak Real Sociedad'da oynamıştı.

26 yaşındaki futbolcu, geçen sezon Sociedad formasıyla 44 resmi maçta 8 gol atmıştı.

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