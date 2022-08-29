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HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

Düğmeye bugün basılacak! NASA 50 yıl aranın ardından Ay'a insan gönderiyor

Düğmeye bugün basılacak! NASA 50 yıl aranın ardından Ay'a insan gönderiyor

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), 10 yıldır üzerinde çalıştığı misyonda bugün düğmeye basacak ve yeni uzay aracı Artemis'i ilk kez fırlatacak.

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NASA yaklaşık 50 sene sonra Ay'a yeniden insan göndermeye hazırlanıyor. Uzay ajansının 10 yıldır üzerinde çalıştığı misyon bugün başlatılacak.

Space Launch System - SLS (Uzay Fırlatma Sistemi) olarak bilinen uzay aracı, Orion isimli kapsülü Ay’ın yörüngesine taşıyacak.

Ay'a son mürettebatlı iniş, Apollo 17 misyonu kapsamında yaklaşık 50 yıl önce gerçekleştirilmişti.

Bugün Türkiye saati ile 15:33'te fırlatılacak

SLS, Florida’daki Kennedy Uzay Merkezi’nden bugün yerel saatle 08:33'te (Türkiye saatiyle 15.33) fırlatılacak.

SLS, NASA'nın şu ana kadarki en güçlü aracı. Orion adlı kapsül, Ay ve çevresinde 42 günlük bir misyonu tamamlamak üzere gönderiliyor ve 10 Ekim’de San Diego açıklarında Büyük Okyanus’a inerek ilk görevini tamamlayacak.

Bugün gerçekleşecek Artemis I görevi, 50 yıl aranın ardından astronotları Ay yüzeyine tekrar göndermeyi hedefleyen programın ilk aşaması. Artemis-1 görevi sırasında SLS roketi ve Orion uzay aracı beklendiği gibi performans gösterirse, 2024 için belirlenen Artemis-2, aynı rotada astronotlarla birlikte uçacak. Daha sonra ise Ay''a mürettebatlı uçuş ise muhtemelen 2025'te Artemis-3 ile gerçekleşecek. Ayrıca Artemis-3 ile dünya tarihinde bir ilk yaşanacak. Ay yüzeyine ilk kez bir kadın ve siyahi bir insan ayak basmış olacak.

Astronot Randy Bresnik, "Bu Artemis I uçuşuyla yaptığımız her şey, mürettebatlı yapılacak Artemis II uçuşundaki riski azaltmak için" yorumunu yaptı.

NASA'nın Artemis programı ayrıca, Ay'da sürdürülebilir bir insan varlığı kurmayı ve Mars'a yapılacak ilk mürettebatlı görev için Ay'da bir üs kurmayı hedefliyor. Her şey yolunda giderse NASA 2030'ların sonlarında Mars'a astronotlu bir uçuş gerçekleştirecek.

NASA Artemis misyonu için bugüne kadar 20 milyar dolardan fazla harcama yaptı.

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