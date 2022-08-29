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Bakan Özer duyurdu: Bugün itibari ile tüm okullara gönderildi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Bakan Özer duyurdu: Bugün itibari ile tüm okullara gönderildi

2022-2023 eğitim öğretim yılı hazırlıkları tüm hızıyla devam ederken Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den önemli bir açıklama geldi. Bakan Özer, bugün itibari ile ders kitabı ve yardımcı kaynak gitmeyen okulun kalmadığını belirtti.

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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 2022-2023 eğitim öğretim yılı hazırlıkları için tüm okullara toplam 3,1 milyar lira ödenek ve 130 milyon yardımcı kaynak gönderildiğini bildirdi.

"Türkiye'de gitmeyen okul kalmadı"

2022-2023 eğitim öğretim hazırlıklarının başarılı şekilde yürütüldüğünü bildiren Özer, "Hazırlanan 130 milyon yardımcı kaynak, tüm illerimize ve okullarımıza gönderildi.

Bugün itibarıyla ders kitabı ve yardımcı kaynak gitmeyen okul Türkiye'de kalmadı. Yeni eğitim öğretim yılı hazırlıkları için 3,1 milyar lirayı okullarımıza gönderdik." diye konuştu.

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