Serdar Ortaç'ın nafaka ödediği eski eşi Chloe Loughnan'dan dekolteli pozlar! "Serdar görmesin"

2014 yılında rüya gibi bir düğün ile dünyaevine giren Serdar Ortaç ve Chloe Loughnan çifti magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. 2019 yılında 30 yaşındaki modelden tek celsede boşanan ünlü şarkıcı sık sık 'nafaka' konusuyla gündeme gelmiş, yaptığı her açıklama olay olmuştu. Kanal D’de yayınlanan ‘Magazin D’yi sunan güzel model Chloe ise yer aldığı projelerin yanı sıra sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla da adından söz ettirmeye devam ediyor.

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2014-2019 yılları arasında evli kalan magazin gündeminden düşmeyen Serdar Ortaç ve Chloe Loughnan çifti flaş bir karara imza atarak tek celsede anlaşmalı olarak boşanmıştı. Serdar Ortaç'ın nafaka ödediği eski eşi Chloe ise şimdiler de yer aldığı projelerin yanı sıra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla da tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

Dekolteli pozları sosyal medyayı sallıyor

Serdar Ortaç'tan boşandıktan sonra 'nafaka' açıklamalarıyla gündeme gelen 30 yaşındaki ünlü model Chloe Loughnan sosyal medyada paylaştığı dekolteli pozlarla yürekleri hoplatıyor. Türk vatandaşlığına başvuru yapmak istediğini söyleyen Chloe, son olarak beyazlar içinde paylaştığı göğüs dekolteli pozuyla takipçilerinden tam not aldı. Ünlü ismin paylaşımı kısa sürede beğeni yağmuruna tutulurken takipçileri ise, "İlik gibisin", "Taşşşş be hatun", "Serdar görmesin" gibi yorumlarda bulundu.

İşte o pozları;

"Artık burası benim evim gibi"

Kanal D'de her hafta sonu yayınlanan 'Magazin D' programını sunmaya başlayan Chloe Loughnan, yeni sevgilisi ile Akaretler'deki bir kafede görüntülendi. Burada önemli açıklamalarda bulunan ünlü model "Türk Vatandaşlığı" sorusuna; "Programı çok sevdim, gayet mutluyum. Türkiye'yi çok özlemiştim. Burası benim ikinci evim gibi" dedi.

Türk vatandaşlığına başvurmayı planlandığını aktaran Chloe, 11 yıl önce gelmiştim buraya, artık burası benim evim gibi. İşlerim için seyehat etmek zorundayım ve sabit kalamıyorum. Bir gün bir yerde kalacağım, inşallah orası Türkiye olacak" ifadelerini kullandı.

"O konuyu kapattık artık, Bunlar eski konular"

Serdar Ortaç ile Chloe Loughnan 2014 yılında evlenip 2019’da yollarını resmen ayırmıştı. Popçunun, 1 milyon TL tazminatı 24 ay taksitle ödemeyi kabul ettiği haberleri basına yansımıştı. Ünlü model, nafaka ile ilgili yaptığı açıklamada, "Nafaka haberleri sürekli çıkıyor ama ben okumuyorum. Onlar çok önceydi unuttuk. Yeni bir hayat başladı şimdi. O konuyu kapattık artık. Yeni, güzel şeylerden konuşalım. Bunlar eski konular" şeklinde konuştu.

Borç bitti, artık konuşacak bir şey yok

2019 yılında ünlü modelden boşanan Serdar Ortaç 'nafaka' açıklamalarıyla gündeme sık sık gelmişti. Etiler'de bir mekan çıkışı kameralara yakalanan Ortaç yine çok konuşulacak açıklamalarda bulunmuştu. Ünlü şarkıcı “Sürekli borçlarınız konuşuluyordu. Son durum nedir?” sorusuna, "Bitti bitti. Borç bitti, artık konuşacak bir şey yok" şeklinde cevaplamıştı.

2021 yılında Meslektaşı Seçil Gür'le aşk yaşayan Serdar Ortaç maddi anlamda zor günleri geride bıraktığını vurgularken, aşk ile ilgili "Umurumda değil aşk. 50 yaşından sonra insanın ya romatizması olur ya da egzaması olur, aşkı olmaz" ifadelerini kullanmıştı.