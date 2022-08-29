Çocuğunuz çok öksürüyorsa bunları mutlaka deneyin! Öksürüğe en iyi gelen yöntemler

Mevsim geçişlerinde görülen öksürük, özellikle çocuklu ailelerin korkulu rüyası olmuş durumda... Aileler, kuru ve balgamlı öksürüğü kesmenin yöntemlerini aramaya başladı bile.... Sziler için derlediğimiz bu yazıda, öksürüğü kolayca yatıştırabilme ve kesmenin yöntemlerini sıraladık. Bu yöntemler sayesinde çocuğunuz rahat bir uyku çeksin.

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Çocuğu olan aileler bilir ki, bahar aylarının gelmesiyle beraber çocuklarda arı arkası kesilmeyen bir öksürük sorunu başlar. Ebeveynler, çocuklarının öksürüğünü yatıştırmak için birçok yol denerler. Havaların bir sıcak bir soğuk olması en çok çocukları etkiliyor. Okulların da açılmasıyla beraber virüsler kol geziyor. Kısacası hastalıklara davet çıkaran bir sezon geldi çattı. Öksürük ile ilgili yatıştırıcı yöntemleri sizin için bu yazımızda derledik. Bu yöntemleri uyguladığınız zaman çocuğunuza iyi geldiğiniz ve öksürüğünün azaldığını, yatıştığını ve geceleri rahat bir uyku uyuduğunu kendi gözlerinizle göreceksiniz. Çocuğunuzun öksürüğü dönemsel yaygın olan soğuk algınlığından kaynaklanıyorsa, aşağıdaki çözüm yöntemlerini uygulayabilirsiniz.

Bol su içmek

Her şeyin olduğu gibi öksürüğün de en iyi ilacı bol sıvı alımıdır. Boğazın nemli kalması öksürük ataklarını bir nebze de olsa azaltır. Öksüren çocuğunuz için özellikle kendine ait, kolay ulaşabileceği yerde bir şişe su bulundurun ve su içmesinin sık sık hatırlatın. Geceleri yatarken de yatağının yanında ulaşabileceği bir yere dolu su şişesini koymayı unutmayın.

Bal ya da Ballı Bitki Çayı

Bal, öksürüğü azalttığı eskiden beri bilinen bir halk reçetesidir. Eğer çocuğunuz 1 yaşından büyükse, 1 çay kaşığı bal verebilirsiniz. Bununda beraber çeşitli birki çaylarının içine biraz bal koyup içirebilirsiniz. Çocuğunuz 1 yaşından küçükse bal yedirmek ölümcül riskler doğuracağı için sakın bunu denemeyin bile...

Yastığı yükseltmek

Öksürükler genelde geceleri uyku moduna geçilmediğinde, yani yatağa yatıldığında çok fazla artar. Bunun sebebi, geniz akıntısının yatış pozisyonundayken boğaza daha rahat bir şekilde akmasıdır. Bu durum çocuğunuzu oldukça rahatsız eder ve durmadan öksürmesine sebep olur. Bu nedenle uyumadan önce çocuğunuzun kafasının altına bir tane daha yastık koyup yükseltebilirsiniz.

Ayağa vicks sürmek

Bilimsel olarak henüz kanıtlanmamış olsa da, gece uykusundan önce ayağın tabanına vicks sürerek çorap giyip yatmanın bazı öksürüklere iyi geldiği söylenmekte ve bilinmektedir. 2-5 yaş arasındaki çocuklarda vicks sadece göğüse ve sırta sürülür. Vicksin içerdiği kafur denen madde çok alındığında zehirli etki oluşturabilir. Bu nedenle ağıza ya da burna kesinlikle sürülmemelidir. Akciğerlerde de ani çökme yapabilir. Bronşit astım hastalarının da vicks kullanmaması gerekir. Ayrıca 2 yaşından küçük çocuklar için vicks kesinlikle kullanılmamalıdır. Kaş yapayım derken göz çıkarmayın.