İbrahim Tatlıses yine reddetti! Oğlu Ahmet Tatlı'ya çok sert sözler: "Numarasını yaptı gitti"

İbrahtim Tatlıses geçtiğimiz günlerde konsere giderken Muğla'nın Bodrum ilçesinde kaza geçirmiş ve ölümden dönmüştü. Olay yerine ilk gidenlerden biri de küs olduğu oğlu Ahmet Tatlı olmuştu. Kaza sonrası barıştıkları iddia edilirken, ünlü sanatçı davalık olduğu oğlu Ahmet Tatlı ile ilgili sert açıklamalarda bulunu. İşte Tatlıses'ten Ahmet Tatlı'ya çok sert sözler...

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Geçtiğimiz hafta Bodrum Yalıkavak'a konser vermek için gittiği sırada korkunç bir kaza geçiren İbrahim Tatlıses hayranlarını üzmüştü. Tatlıses'in içinde bulunduğu minibüs bir kamyonetle çarpışmış, ünlü sanatçının aracı ve kamyonet uçuruma yuvarlanmıştı. Araçta sıkışan İbrahim Tatlıses uzun uğraşlar sonucunda sıkıştığı yerden kurtarılmıştı. Kazayı haber alan davalık oğlu ise soluğu olay yerinde aldı. Çalışmaları yakından takip eden Ahmet Tatlı kurtarma ekiplerinin yanında babasına yardımcı olmaya çalıştı. Kaza sonrası ikilinin barıştığı iddia edilirken İbrahim Tatlıses 'barışma' iddialarını sert bir dille reddetti.

Olay yerinden hastaneye geçti

Feci kazada ölümden dönen ve aracında sıkıştığı yerden kurtularak hastaneye kaldırılan İbrahim Tatlıses'i olay yerinde yalnız bırakmayan küs oğlu Ahmet Tatlı hastanede de babasını yalnız bırakmadı. Hastane çıkışı babasının sağlık durumu hakkında bilgi veren Tatlı, "Olay yerine gittik. Durum çok kötüydü. İtfaiye ekiplerimiz, bütün ekipler seferber oldu. Büyük bir kaza atlattılar. Şimdi yanından çıktım ve doktorlarla da görüştüm. Sağlık durumu iyi. Buna da şükür. Allah'ın takdiri diyelim, buna da şükür, Allah korusun kendilerini" demişti.

"Kimseyle barışmadım, Artist artist geldi, numarasını yaptı gitti"

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde geçirdiği trafik kazasında ölümden dönen İbrahim Tatlıses, gün içerisinde tedavi gördüğü hastaneden taburcu edilmişti. Hem olay yerinde hem de hastanede yalnız bırakmayan davalık oğlu Ahmet Tatlı ile barıştı iddiaları hakkında konuşan İmparator İbrahim Tatlıses çok sert açıklamalarda bulundu.

Ünlü sanatçı yaptığı açıklamada; Oğlunuz Ahmet, kazadan sonra hastane odasında elinizi öptü mü? sorusuna "Ben elimi öptürmem kimseye" derken barışma iddiaları ile ilgili "Kimseyle barışmadım. Gece neredeydi peki? Niye gelmedi programa. Ertesi gün kahvaltıda hep beraberdik; kahvaltıda neredeydi? Artist; artist… Geldi, numarasını yaptı gitti" ifadelerini kullandı.





Ölümden döndü soluğu sahnede aldı!

Trafik kazasında ölümden dönen İbrahim Tatlıses, tedavi gördüğü hastaneden taburcu edilmesinin ardından soluğu sahanede aldı. Yalıkavak'ta hayranları ile buluşan usta sanatçı tekerlekli sandalye ile konser verdi.

Konserde kazayı anlattı

Konserde duygusal anlar yaşayan İbrahim Tatlıses kaza anında yaşadıklarını anlattı. Böylesi bir kazadan sağ kurtulmanın ancak Allah'ın yardımı ile mümkün olacağını önce kazadan sonra da yangından kurtulduklarını belirten İbrahim Tatlıses, "Bugün başımızdan bir kaza geçti. Cenabı Hakka kurban olayım, meleklerini gönderdi. Arabamız dereye yuvarlanıyordu. Yarın gideceğim oraya, bir kaya bizim aracı tuttu ama yarın gideceğim oraya orada kaya yok bence. Bizi tutan bir şey olmasaydı debelene debelene dereye gidiyorduk. Bir tane kaya bizi tutuyor. İdo önümüzde idi. Kahvaltıya gidiyorduk. O araba da kaymış. Biz görüyoruz da ne olduğunu bilmiyoruz. Freni patlamış falan dediler. Sonradan öğrendik ki yağmur çiseliyordu. İdo, kamyonun bize çarptığını görünce arabadan inip sağa çekiyor. Yasemin ile birlikte bütün gelip geçen araçlara 'Yangın söndürücü tüp var mı' diye soruyor.

'Eyvah 3’ü de gitti' dedim

Allah için biriniz durun be. En son biri sağ olsun duruyor. İdo tüpü alıyor, Uğur kardeşim sağ olsun şoförümüz, önde de 3 kişi oturuyor. Kafa kafaya girince 'Eyvah 3’ü de gitti' dedim. Allah korusun. Ama Allah işte, Allah bitti demeden bitmiyor. Ben arabanın içindeyim, kül olup gideceğiz. Bir tane arkadaş sağ olsun veriyor yangın söndürme tüpünü söndürüyorlar ateşi. Ben diyorum ki ‘Ne oldu’ diyorlar ki ‘Bize çarpan kamyonet yanıyor’. Halbuki biz yanıyoruz. Sonra videolarda falan seyrettim, kafayı yedim. Ya Rabbim Allah ne kadar büyüksün, senin büyüklüğüne inanmayan kafirdir" ifadelerini kullandı.

İbrahim Tatlıses'in kaza anı ve oğlu