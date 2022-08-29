BIST 3.130
DOLAR 18,19
EURO 18,15
ALTIN 1.007,16
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Kocaeli'de tütüncüde yabancı uyruklu dehşet saçtı! Biri kadın 2 ağır yaralı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Kocaeli'de tütüncüde yabancı uyruklu dehşet saçtı! Biri kadın 2 ağır yaralı

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde yabancı uyruklu bir şahıs ile tütün dükkanı işletmecisi arasında çıkan bıçaklı kavgada, bir kadın ve dükkan işletmecisi ağır yaralandı.

Abone ol

Olay, Beylikbağı Mahallesi Ankara Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde bulunan tütün dükkanında yabancı uyruklu bir şahıs ile dükkan işletmecisi Murat T. arasında henüz bilinmeyen bir sebepten tartışma çıktı.

Ekmek bıçağıyla boğazını kesti!

Tartışmanın daha da büyümesi üzerine yabancı uyruklu şahıs yanında getirdiği ekmek bıçağı ile B.A. isimli yabancı uyruklu kadını yaralarken, Murat T.’nin ise boğazını kesti.

Olayı görenler yabancı uyruklu şahsı etkisiz hale getirirken, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

Ardından sedyeyle ambulanslara alınan yaralılar, tedavi edilmek üzere çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Durumları ağır, saldırgan gözaltında

Hastanede tedaviye alınan yaralıların durumlarının ağır olduğu öğrenildi. Yabancı uyruklu şahsı gözaltına alan polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Ağlatıyordu Amasya'da yeniden dirildi! Vali geçmişi duyunca etkilendi dev yatırım
Foto Galeri Ağlatıyordu Amasya'da yeniden dirildi! Vali geçmişi duyunca etkilendi dev yatırım Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
TBMM eski Başkanı İsmail Kahraman 'kurtuluş kutlamalarına karşıyım' dedi! Fatih Altaylı'dan 'Alçakça niyet' cevabı geldi
TBMM eski Başkanı İsmail Kahraman 'kurtuluş kutlamalarına karşıyım' dedi! Fatih Altaylı'dan 'Alçakça niyet' cevabı geldi
Ergin Ataman isyan etti: Türk Milli Takımı’na büyük bir saygısızlık
Ergin Ataman isyan etti: Türk Milli Takımı’na büyük bir saygısızlık
Herkes rastgele yapıyor ama çok önemli! Saç taramanın böyle olması gerekiyor
Herkes rastgele yapıyor ama çok önemli! Saç taramanın böyle olması gerekiyor
Canan Kaftancıoğlu 'Cumhurbaşkanı'na hakaret' suçundan ifade verdi
Canan Kaftancıoğlu 'Cumhurbaşkanı'na hakaret' suçundan ifade verdi
Ünsal Ban kimdir eşi Zehra Taşkesenlioğlu'nun mahrem videosunu çekti düğün resimleri
Ünsal Ban kimdir eşi Zehra Taşkesenlioğlu'nun mahrem videosunu çekti düğün resimleri
Dolandırıcılardan akıl almaz tuzak! 'Kargonuz teslim edilemedi' deyip kapatıyorlar ve...
Dolandırıcılardan akıl almaz tuzak! 'Kargonuz teslim edilemedi' deyip kapatıyorlar ve...
Yargıtay'dan emsal takı kararı altınların kimde kalacağı belli oldu
Yargıtay'dan emsal takı kararı altınların kimde kalacağı belli oldu
Girişi yasak olan mağaraya girdi! Sonrası korkunç...
Girişi yasak olan mağaraya girdi! Sonrası korkunç...
Bu taktikleri öğrenmeden sakın alışverişe çıkmayın
Bu taktikleri öğrenmeden sakın alışverişe çıkmayın
Merkez'in faiz kararı sonrası coştu! Dolar yeni haftada hız kesmiyor 19 lira olur mu?
Merkez'in faiz kararı sonrası coştu! Dolar yeni haftada hız kesmiyor 19 lira olur mu?