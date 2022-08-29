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Merkez'in faiz kararı sonrası coştu! Dolar yeni haftada hız kesmiyor 19 lira olur mu?

Merkez'in faiz kararı sonrası coştu! Dolar yeni haftada hız kesmiyor 19 lira olur mu?

Merkez Bankası'nın sürpriz faiz indiriminin ardından hızla değer kazanan dolar, yeni haftaya da yükselişini sürdürerek başlangıç yaptı. Dolar şu sıralar 18,19 lira seviyesinde işlem görüyor.

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Haftanın ilk işlem gününde dolar, euro ve altında son durum ne? Yatırımcılar tarafından rakamlar dikkatle takip ediliyor. Dolarda yükseliş hız kesmiyor. Altın ve Euro da düşüş var...

Dolar/TL, haftanın ilk iş gününe, yükseliş ivmesini koruyarak başladı. Dolar, an itibarıyla 18,19 seviyesinden işlem görüyor. 

Euro bugün ne kadar?

Euro/TL ise haftaya düşüş ivmesini sürdürerek başlangıç yaptı. An itibarıyla Euro 18,09 seviyesinden işlem görüyor. 

Öte yandan altında da düşüş devam ediyor. 29 Ağustos gram altın 1.006, çeyrek altın 1.666, yarım altın 3.333 liradan alıcı buluyor.

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