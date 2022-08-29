Zehra Taşkesenlioğlu'ndan video açıklaması : Başım açık özel anlarımı Ünsal Ban çekti ve....

ERZURUM Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu ile eşi Ünsal Ban arasında boşanma olaylı geçiyor. Bu kez Ünsal Ban'ın çektiği bir video ortalığı ayağa kaldırdı. Ünsal Ban eşi Zehra Taşkesenlioğlu'nu evlerinde başı açık bir şekilde çekmiş. O video sosyal medyada yayınlanınca Zehra Taşkesenlioğlu bir açıklama yayınladı ve boşanma aşamasındaki eşi Ünsal Ban'ı suçladı. İşte Zehra Taşkesenlioğlu'nun videoya ilişkin açıklamasının tamamı:

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Zehra Taşkesenlioğlu'nun evinde çekilen bir videosu gündeme bomba gibi düştü. Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu'nun bu videosunu çeken isim ise Ünsal Ban çıktı. Zehra Taşkesenlioğlu, 2009 yılında Ünsal Ban ile evlenmişti. Zehra Taşkesenlioğlu eşi Ünsal Ban'dan boşanmak isteyince ortalık karıştı. Ünsal Ban'ın eşini başı açık bir şekilde evlerinde çektiği video sosyal medyaya düşünce gündeme oturdu.

Zehra Taşkesenlioğlu'ndan video açıklaması

Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu twitter hesabından bugün bir açıklama yayınladı. Başı açık olarak göründüğü videonun eşi Ünsal Ban tarafından çekildiğini belirten Zehra Taşkesenlioğlu, 'Başım açık şekilde Ünsal Ban tarafından gizli çekilen görüntülerim kişisel ve aile mahremiyeti hiçe sayılarak milyonlara servis edilmiştir' diye konuştu.

Video itibarımı hedef aldı

Zehra Taşkesenlioğlu, "son derece çirkin ve gayriahlaki' diyerek videonun yayınlanmasına tepki gösterdi. Eşi Ünsal Ban'ı suçlayan Zehra Taşkesenlioğlu boşanma aşamasında kendini haklı çıkarmak için videonun yayınlandığını belirtti. Zehra Taşkesenlioğlu videodaki tartışmanın öncesi ve sebebinin ne olduğu bilinmeden bu görüntülerin servis edildiğini belirtip 'Bu görüntüler toplum nezdinde beni küçük düşürüp itibarımı lekemeyi hedef almıştır' dedi.

Ünsal Ban beni ve ailemi kullandı

Zehra Taşkesenlioğlu videodaki tartışmanın sebebini de izah etti. Taşkesenlioğlu, 'Boşanma aşamasındaki eşi Ünsal Ban'ın kendisini ve ailesinin çevresini kullanarak usülsüzlükler yaptığını ve kendisinin de buna tepki verdiğini aktardı.

Zehra Taşkesenlioğlu'nun video açıklamasının tamamı şöyle:

Zehra Taşkesenlioğlu'nun eşi Ünsal Ban kimdir?

Zehra Taşkesenlioğlu 2019 yılında AKP'li Cumhurbaşkanı Racep Tayyip Erdoğan ve Binali Yıldırım'ın şahitliğinde Prof. Dr. Ünsal Ban ile evlendi. Ünsal Ban ile tanışmaları ise twitter üzerinden oldu. Ünsal Ban, Erzurum Milletvekili olan Zehra Taşkesenlioğlu'na yorum yazınca ikili tanıştı. Bu tanışıklık da evliliğe uzandı.

Zehra Taşkesenlioğlu ilk evliliğini 48 yaşında Ünsal Ban ile yaptı. Profesör ünvanı olan Ünsal Ban o dönem THY'nin başında yer alıyordu.