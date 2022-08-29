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Babasının silahı ile oynuyordu! Sonu feci bitti

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Babasının silahı ile oynuyordu! Sonu feci bitti

KASTAMONU’nun Taşköprü ilçesinde 14 yaşındaki çocuk babasının tabancası ile oynarken kazara kendini vurdu. 

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Olay, Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 14 yaşındaki kız çocuğu M.S., babasına ait tabanca ile oynarken tabancanın ateş alması neticesinde kazara kendini vurdu. Ağır yaralanan çocuk ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan çocuğun hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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