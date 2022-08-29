Demet Akalın konserinde yapılan o harekete daha fazla dayanamadı! Sahnenin ortasında açtı ağzını yumdu gözünü

Müzik dünyasının sevilen ismi Demet Akalın geçtiğimiz akşam Samsun'da sahne aldı. Konser esnasında bir dinleyicinin yaptığı hareket Akalın'ı sinirlendirdi. Güvenliklere seslenen ünlü şarkıcı dinleyiciyi götürmelerini istedi.

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Hareketleriyle ve sözleriyle magazin dünyasının gözde isimlerinden olmayı başaran pop müziğinin yıldız isimlerinden ünlü şarkıcı Demet Akalın geçtiğimiz gün 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları için Samsun'da sahne aldı.

Bir kez daha gündem oldu

Daha önce Bodrum'da sahne aldığı bir mekanda garsonun kafasından aşağıya şampanya döken Akalın uzun süre yaptığı bu hareketle vatandaşlardan ve birçok ünlü isimden tepki toplamıştı. Ünlü şarkıcı Samsun konserinde dinleyicisine yaptığıyla bir kez daha gündem oldu.

Resmen çılgına döndü

Samsun'da sevenleriyle buluşan 50 yaşındaki ünlü şarkıcı konser esnasında bir dinleyicinin yaptığı hareketlere daha fazla dayanamayınca resmen çılgına döndü.

Konserin başladığı andan itibaren kendisine ve dansçılara lazer tutan bir şahısa sinirlenen Akalın kendini tutamayarak şarkı söylemeye ara verdi ve şahsa uyarıda bulundu.

Görevlilerden yardım istedi

Konser alanında sinirler yükselirken Akalın sözlerinin ardından gözüne kestirdiği lazer tutan dinleyici için görevlilerden yardım istedi ve şahsı konser alanından çıkarttırdı.

Şahıs konser alanından çıkartılırken Akalın: "O Zeki arkadaşı alın. Şşşt alo.. Gözümüze gözümüze lazer tutan abi. Hemen alın onu ordan. Hiç hakkın yok! Alın onu oradan. Göremeyecek adam. Program başladığından beri ayıptır ya.'' diyerek şahsa tepki gösterdi.

Şahsın konser alanından çıkarılmasının ardından Akalın şarkılarını seslendirmeye devam etti.

Demet Akalın kimdir?

23 nisan 1972 tarihinde Kocaeli'de dünyaya gelen Demet Akalın küçük yaşlarında mankenlik kariyerine başlamıştır. Ardından mankenliğin yanısıra televizyon dünyasında da yer alan Akalın dizi ve filmlerde oynamıştır. Daha sonra gazinolarda şarkı söylemeye başlayan ünlü isim ilk çıkışını 'Aşkın Açamadığı Kapı' şarkısıyla yakalamıştır. 2012 yılında Okan Kurt'la evlenen Akalın'ın Hira adından bir kızı vardır.