Okullar açılıyor! Kırtasiye fiyatları 4'e katlandı veliler dertli

Okulların açılmasına kısa süre kala veliler alışverişe başladı. Bu yıl kırtasiye alışverişinin yüzde 40 seviyesinde arttığını belirten uzmanlar; çanta, kalem, defter, silgi gibi harcamaların 400 ile 1.500 lira arasında olduğunu söylüyor.

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Okullar açılıyor, veliler kırtasiye ürünlerini nasıl temin edeceğini düşünüyor. Kurşun kalem bir liradan 4 liraya, 80 yapraklı bir defter 5 liradan 20 liraya çıktı. Okul çantası bin lira oldu.

Türkiye Gazetesi'ne konuşan Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Başkan Yardımcısı ve PttAVM Genel Müdürü Hakan Çevikoğlu, "Bu sene fiyat bazında harcamaların da arttığı görülüyor. Kaliteye göre tüm ihtiyaçlar eklendiğinde 400 ila 1.500 liraları bulan bir harcama yapılabiliyor” ifadelerini kullandı.

'KDV yüzde 1’e indirilsin'

Öte yandan, kırtasiyede yüzde 8 ve yüzde 18 olarak uygulanan KDV'nin yüzde 1'e düşürülerek enflasyon altında ezilen velilerin rahatlatılması isteniyor. KDV halen kırtasiye ürünlerinde yüzde 18, defter, kalem, silgi gibi malzemelerde ise yüzde 8 olarak uygulanıyor.