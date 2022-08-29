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Bakan Koca'dan sağlık çalışanlarına müjde! Teşvik ödemeleri bugün belli olacak

Bakan Koca'dan sağlık çalışanlarına müjde! Teşvik ödemeleri bugün belli olacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık çalışanlarının, alacakları teşvik ödemesi miktarlarını bugün öğreneceklerini duyurdu.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunarak, "Hangi sağlık çalışanı ne kadar teşvik ödemesi alacağını yarın öğrenebilecek." ifadelerini kullandı.

Bakan Koca, bugün yaptığı paylaşımlarda teşvik ödemeleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Bakan Koca, "Ek Ödeme bütçesi artık Bakanlık tarafından yönetiliyor. SUT'a bağlı hastane tahakkuku tek belirleyici değil." diyerek teşvik ödemelerinin ayrıntılarını anlatmaya başladı.

Bakan Koca, her zam döneminde maaşla artacak bir teşvik ödemesi paketi olduğunu vurgulayarak, "Herkese verilen taban ödemesi SUT fiyatlarından etkilenmeyecek ve her zam döneminde maaşla birlikte artacak." dedi.

Sağlık Bakanı Koca, "Teşvik ödemeleri SUT artışına bağımlı olmaktan çıkarıldı. Daha önce yaşanan problemler söz konusu bile olmayacak." ifadelerini kullandı.

"Hangi sağlık çalışanı ne kadar teşvik ödemesi alacağını yarın öğrenebilecek"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, müjdeli haberi en son duyurarak, "Hayat insana her gün yeni bir şey öğretiyor. Örneğin: Hangi sağlık çalışanı ne kadar teşvik ödemesi alacağını yarın öğrenebilecek." diyerek paylaşımını noktaladı.

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