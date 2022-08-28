Cristiano Ronaldo için flaş iddia! İkna oldu yeni takımına gidiyor

Cristiano Ronaldo, Manchester United'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyordu. Son olarak. Serie A ekibi Napoli'nin devreye girdiği Cristiano Ronaldo'nun İtalyan ekibine gitmeye ikna olduğu ve kulüplerin anlaşmasını beklediği iddia edildi. İşte detaylar...

Abone ol

İngiliz devi Manchester United'daki geleceği belirsizliğini koruyan yıldız isim Cristiano Ronaldo için yeni bir iddia daha ortaya atıldı.

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre Manchester United'dan ayrılmak isteyen Cristiano Ronaldo, Victor Osimhen transferinin bir parçası olarak Napoli'ye kiralık transferine sıcak bakıyor.

Ya Osimhen ya da Antony

Ancak Osimhen'in transferi Manchester United'ın ilgilendiği bir diğer yıldız Antony'ye bağlı. Kırmızı Şeytanlar iki yıldızdan birisini kadrosuna katmak istiyor. Eğer Premier Lig devi kararını Osimhen'den yana kullanırsa Cristiano Ronaldo'nun kiralık olarak İtalyan ekibine transferi gündeme gelebilir.

Menajeri önerdi

Geçtiğimiz günlerde gündeme gelen haberlere göre Manchester United, Victor Osimhen ile ilgilenirken bu transfer ihtimali çerçevesinde Cristiano Ronaldo'nun menajeri Jorge Mendes de Şampiyonlar Ligi'nde oynamak isteyen Portekizli yıldızı Napoli'ye önerdi.

Osimhen, Manchester United'ı istiyor

22 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz günlerde Manchester United'a transfer olmak istediğini açıkça belirtmişti. Ancak İngiliz devi ile Napoli arasında henüz bir anlaşma sağlanmış değil. Kırmızı Şeytanlar'ın Antony transferinden vazgeçmesi halinde Osimhen için resmi teklifini sunması bekleniyor.

Ronaldo iddialarına yanıt

Napoli teknik direktörü Luciano Spalletti, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamalarında her antrenörün Portekizli yıldızla çalışmak isteyeceğini dile getirmiş ancak eğer gerçekleşirse Osimhen'in bonservisi ile transfer olacağı ve Ronaldo'nun ise yalnızca kiralık olarak takıma katılacağının altını çizerek takas anlaşması olmayacağını belirtti.

100 milyon Euro

İtalyan basınındaki bu gelişmelerin yanı sıra Fabrizio Romano'nun aktardığı bilgilere göre ise Manchester United, önümüzdeki saatlerde Antony'nin transferi için yaklaşık 100 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Ajax ile anlaşmaya yakın.