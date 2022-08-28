Mostafa Mohamed yıldızlaştı, Nantes rahat kazandı!

Fransa Ligue 1'in 4. haftasında sahasında Nantes, Toulouse'u ağırladı. Nantes, müsabakayı 3-1'lik skorla kazanırken, Galatasaray'dan kiralık olarak giden Mostafa Mohamed, 1 gol, 1 asistlik katkıyla takımına galibiyeti getiren isim oldu.

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Fransa Ligue 1'in 4. haftasında Nantes, Stade de la Beaujoire - Louis Fonteneau'da Toulouse'u konuk etti. Mücadelenin ilk yarısında etkili olan taraf deplasman ekibi oldu ve 15. dakikada Aboukhlal'in golüyle öne geçen taraf oldu.

Bu gol aynı zamanda ilk yarının da sonucu oldu. Ev sahibi Nantes peki bir varlık gösteremedi.

Mücadelenin 2. yarısında ise oyun tamamen değişti. Nantes'da Coco'nun yerine oyuna giren Mostafa Mohamed oynadığı futbolla hem teknik heyeti hem de taraftarlarını mest etti.

Sezon başında Galatasaray 'dan kiralık olarak Mısırlı futbolcuyu kadrosuna katan Nantes, Mostafa Mohamed'den büyük beklentileri olduğu için transfer ettiklerini açıklamıştı. 24 yaşındaki futbolcu kalitesini Toulouse maçıyla gösterdi ve oyuna girdikten sonra 1 gol ve 1 asist yaparak takımının sahadan galibiyetle ayrılmasında başrol oynadı.

Nantes sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrılırken, ev sahibinin gollerini 50. dakikada Guessand, 55. dakikada Mostafa Mohamed ve 61'de Simon kaydetti.