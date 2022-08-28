Zonguldak'ta denize giden adam tıp tarihine geçti doktorlar şaşkın

ZONGULDAK'ta serinlemek için denize giden bir kişi hayatının şokunu yaşadı. Başında nedenini bilmediği bir şişlik oluştu. Durumunu fark eden o vatandaş doktora başvurunca tıp literatüründe ilk kez görülen vaka olarak kayıtlara geçti. Vakanın uluslararası kongrede yayınlanacağı ifade edildi.

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33 yaşındaki Caner Arık tatil için İstanbul'dan Zonguldak'a gitmişti. Arık, deniz keyfinin sonrasında yüzündeki akılalmaz değişimi fark etti. Arık, başında anlam veremediği şişlikle korku içinde doktora başvurdu.

Tıp literatüründe ilk

ZBEÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde Arık'ın ilk muayenesi gerçekleştirildi. Genç adamın 'sıcağa bağlı ödem' yaşadığı tespit edildi. Normalde el ve ayaklarda yaşanan ödemin ilk kez saçlı deride görülmesine doktorlar 'tıp literatüründe ilk' yorumunu yaptı.

Acil Tıp Uzmanı Dr. Abdullah Cüneyt Hocagil şöyle dedi:

"Başında şişme yakınmasıyla 33 yaşında erkek hasta geldi. Vakanın değerlendirme sonrasında başında ciddi bir ödem vardı. Ödemin nedenini hiçbir şekilde açıklayamıyorlardı. Ödem yapacak nedenlere baktık. Nedenlerin hepsini tek tek inceledik. Vakamızın iki gün içerisinde iki sefer denize gittiğini, plajda vakit geçirdiğini, sporcu olduğunu vücut geliştirme sporuyla ilgilendiğini günlük proteinle beslendiğini iki günde bir 25 gram kadar protein tozuyla beslendiğini öğrendik.

'Sıcak ödemi' olduğuna karar verildi

Diğer nedenleri dışladıktan sonra bunun sıcağa bağlı lokalize ödem kafa derisinde nadir görülen sıcak ödemi olduğunu saptadık. Sıcaklık hastalıkları sıcak hava akımlarının olduğu nedenlerde sık karşılaştığımız durumdur.

"Beklediğimiz durum değildi"

İyi huylu isilik dediğimiz sıcağa bağlı döküntüler, ellerde ayaklarda sıcağa bağlı şişlik, bunun üst kademesi sıcağa bağlı senkop (bayılma) ve ölümcül derecesi de sıcak çarpması oluyor. Sıcak ödemi sık görülen bir durum. Sıcak havalarda damarların genişlemesine bağlı kanın içerisindeki sıvı hücreler arası boşluğa geçiyor ve orada şişlik oluyor. Genelde elde ve ayakta görülen ödemi saçlı deride gördük. Çok beklediğimiz durum değildi.

"Uluslararası kongrede yayınlayacağız"

Literatürü taradık. Rastlayamadık. Biz bu sürecin sonunda vakadan olur aldık. Uluslararası kongrede yayınlayacağız. Almamız gereken bir kaç ders var. Özellikle sıcak hava akımlarına maruz olacak sıcak havaya gidecek insanların vücudun iklime uyumu sağlayacak termoregülasyon mekanizmalarını çalıştıracak uyumlara maruziyet olması lazım. Bir anda sıcak havaya maruz kalınca termoregülasyon mekanizmaları çalışmıyor.

Sıcağa bağlı acil durumlar oluşabiliyor. Özellikle sıcak ödeminin ciddi bir tedavisi yok. Herhangi bir tedavi etmiyoruz. Termoregülasyon mekanizmaları çalıştırarak 20 derecenin üzerine çıkmayan ortamlarda bulunmasını tavsiye ediyoruz.

El ve ayaklardaki ödemin gerilese bile saçlı deride olan ödem için hastayı takip ediyoruz. Günler içerisinde ödem aşağıya indi. Yapılacak şey bol sıvı tüketmek, sıcaktan kaçınmak. Karbonhidrat beslenmesine daha ağırlık vermek. Protein içerikli enerjiden yüksek diyeti geri planda tutmasını sağlamak."