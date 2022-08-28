Jorge Jesus sezon sonu yolcu iddiası yeni adresi bu deniliyor

Fenerbahçe'de oynattığı futbolla şampiyonluk yolunda umutları yeşerten Jorge Jesus için çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Jesus'un 2022 Dünya Kupası sonrası Brezilya Milli Takımı'nın başına getirilecek isimler arasında yer aldığı belirtiliyor.

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Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde oldukça iyi bir performans gösteren Fenerbahçe, yeni hocası Jorge Jesus ile başarılı bir ivme yakalarken hem Süper Lig hem de UEFA Kupası'na gözünü dikmiş durumda.

Şampiyonluk ipini göğüsleyerek kupa hasretine son vermek isteyen Sarı-Lacivertliler'in Portekizli çalıştırıcısı oynattığı futbolla övgüleri toplarken, Portekiz basınında kendisi ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

Sezon sonu ayrılacak

Sarı-Lacivertli takım ile 1 yıllık sözleşme imzalayan tecrübeli çalıştırıcı için O Globo muhabiri Diogo Dantas flaş bir iddia ortaya attı.

Buna göre; 2022 Dünya Kupası'ndan sonra Tite ile yollarını ayıracak olan Brezilya Milli Takımı'nın teknik direktör adayları arasında Jorge Jesus'un bulunduğu ve tecrübeli teknik adamın Brezilya Milli Takımı'nın başına geçebileceği yazıldı.

Öte yandan haberde Jesus ile birlikte Abel Ferreira ve Jorge Sampaoli'nin de Brezilya Milli Takımı teknik direktörlüğü için adaylar arasında yer aldığının altı çizildi.