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Marmaris'te kamyondan indirilen 67 düzensiz göçmen yakalandı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Marmaris'te kamyondan indirilen 67 düzensiz göçmen yakalandı

 MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde İstanbul'dan kamyonla getirilen 67 düzensiz göçmen yakalandı.

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Marmaris Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Siteler Mahallesi'nde düzensiz göçmenlerin bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye gitti.

34 DPJ 926 plakalı kapalı kasa kamyondan göçmenlerin indiğini gören ekipler, aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 67 düzensiz göçmeni çevre sokaklarda yakaladı. Kamyon sürücüsü A.A. (54) ise "göçmen kaçakçılığı" suçlamasıyla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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