Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, annesini kaybetti

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz’ın annesi Nazmiye Tutulmaz hayatını kaybetti.Abone ol
Zonguldak Valiliği’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Valimiz Sayın Mustafa Tutulmaz'ın değerli annesi Nazmiye Tutulmaz vefat etmiştir. Cenazesi 28 Ağustos 2022 Pazar günü Antalya İli Korkuteli İlçesi Akyar Mahallesi Merkez Camiinde Öğlen namazına müteakip kılınacak cenaze namazına müteakip Akyar Mezarlığına defnedilecektir.”
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