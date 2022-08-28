Teknik direktör Montella, Balotelli'nin üzerine yürüdü!

Adana Demirspor ile Ümraniyespor maçının son düdüğünün ardından yaşanan kavga damga vurdu. Teknik Direktör Vincenzo Montella, öğrencisi Mario Balotelli'nin üzerine yürüdü. İkili arasındaki gerginlik araya girilmesiyle son buldu. Montella yaşananlarla ilgili basın toplantısında konuştu.

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Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında evinde Ümraniyespor'u 1-0 yendi. Hakemin son düdüğüyle birlikte Adana Demirspor'un Teknik Direktörü Vincenzo Montella sahaya girerek, Mario Balotelli'nin üzerine yürüyüp bağırarak tartıştı.

İkilinin tartışmasını engellemek için futbolcular ve Montella'nın yardımcıları araya girdi. Mario Balotelli'yi daha sonra Asbaşkan Metin Korkmaz soyunma odasına götürdü.

Daha sonra taraftarlar Vincenzo Montella'yı tribünlere çağırarak üçlü çektirdi.

Basın toplantısında Balotelli açıklaması!

Maç sonu basın toplantısında konuşan Adana Demirspor’un Teknik Direktörü Vincenzo Montella, “Bu galibiyet için çok mutlu olduğumu söylemeliyim. Büyük takımlar böyle maçları da kazanmalı. Zor bir maç olacağını, iyi pas yapan, kompakt bir takıma karşı oynayacağımızı biliyorduk. Aslında çok iyi başladığımız bir oyundu. Sonrasında biraz kendimizi geri çektik ama birliktelik çok önemliydi. Çocuklarımızı tebrik etmek istiyorum” diye konuştu.

"Olay orada bitmiştir"

Balotelli ile maç sonu tartışmaları hakkında konuşan Montella, “Kendisinden olan beklentilerimiz daha büyük. O yüzden bunu ilettim kendisine. Orada adrenalin başka şeyler de söyletiyor ama benim için orada bitmiştir olay” ifadelerini kullandı.