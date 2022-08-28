Fenerbahçe'de bir ayrılık daha Hull City'e giden 3. isim olacak

Fenerbahçe'de transfer temasları da hız kesmeden devam ederken, flaş bir ayrılık haberi geldi. 72 saat içinde iki transfer geleceğini söyleyen Hull City Teknik Direktörü Şota Arveladze, bunlardan birinin Fenerbahçe'nin yıldız ismi Dimitris Pelkas olduğunu açıkladı

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İngiltere Champions'te heyecan 6. hafta mücadeleleri ile sürüyor. Türk iş insanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu ve Türkiye'den birçok ismin kadroya katıldığı Hull City, 6. hafta mücadelesinde Coventry ile karşı karşıya geldi.

Rakibini 3-2'lik skolar mağlup ederek puanını 11'e yükselten Hull City'de teknik direktör Şota Arveladze, karşılaşmanın ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

72 saat içinde geliyor

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan tecrübeli çalıştırıcı, transfer açıklamasında bulundu. 72 saat içinde iki transfer geleceğini söyleyen Hull City çalıştırıcısı bunlardan birinin de Fenerbahçe'nin yıldız ismi Dimitris Pelkas olduğunu açıkladı. Şota diğer transferin ise bir hücum oyuncusu olduğunu belirtirken, gündemlerinde yer alan Halil Dervişoğlu'nun adını vermedi.

Pelkas sözleri

Şota açıklamasında, "Evet, Pelkas'ı bekliyorum ama diğer transfer için bir şey söyleyemem. Ancak kanatlarda ve forvette forma giyebilecek biri olacak" ifadelerini kullandı.

3. transfer

Dimitris Pelkas, bu yaz Fenerbahçe'den Hull City'ye imza atan 3. isim olacak. İngiliz ekibi, daha önce sarı-lacivertlilerden Ozan Tufan ve Allahyar Sayyadmanesh'i kadrosuna katmıştı.