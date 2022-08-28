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Ankara'da akıllara durgunluk veren olay! Evinde tadilat yaparken öldü

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Ankara'da akıllara durgunluk veren olay! Evinde tadilat yaparken öldü

ANKARA’nın Çubuk ilçesinde, spiral taşının vücuduna isabet etmesiyle yaralanan kişi hastanede hayatını kaybetti.

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 3 çocuk babası Osman Akbaş'ın (60), evinde tadilat yaparken kullandığı makineden fırlayan spiral taşı boğazına isabet etti.

Ağır yaralanan Akbaş, yakınlarının ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekiplerince Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Akbaş, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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