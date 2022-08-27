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Fatih Karagümrük, sahasında MKE Ankaragücü'nü mağlup etti

Fatih Karagümrük, sahasında MKE Ankaragücü'nü mağlup etti

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Fatih Karagümrük, sahasında MKE Ankaragücü'nü 4-1 mağlup etti.

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Süper Lig'in 4. hafta mücadelesinde Fatih Karagümrük, sahasında Ankaragücü'nü konuk etti. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip 4-1 kazandı. 

Fatih Karagümrük'e galibiyeti getiren golleri  2'de Salih Dursun, 9 ve 48'de Borini, 83'de ise penaltıdan Diagne kaydetti. Ankaragücü'nün tek golünü 53'de Baniya (K.K) attı.

Bu sonucun ardından Fatih Karagümrük ilk galibiyetini alarak puanını 3'e yükseltirken Ankaragücü 2. yenilgisini aldı ve 1 puanda kaldı. 

Gelecek hafta Fatih Karagümrük deplasmanda Sivasspor'la karşılaşacak. Ankaragücü ise sahasında Beşiktaş'ı ağırlayacak.

Fatih Karagümrük 4-1 Ankaragücü 

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Çağdaş Altay, Deniz Caner Özaral, Mehmet Emin Tuğral

Fatih Karagümrük: Viviano, Salih Dursun (Dk. 81 Efecan Mızrakcı), Baniya, Dresevic, Caner Erkin, Shukurov, Ozdoev, Colley (Dk. 67 Ahmed Musa), Jimmy Durmaz (Dk. 81 Levent Mercan), Borini (Dk. 68 Kerim Frei), Diagne (Dk. 84 Kazım Kazım)

MKE Ankaragücü: Bahadır Han Güngördü, Oğuz Ceylan, Sinan Osmanoğlu, Mujakic, Marlon, Pedrinho (Dk. 46 Diack), Pepe (Dk. 46 Abdullah Durak), Zahid (Dk. 46 Chatzigiovanis), Macheda, Beridze (Dk. 74 Ariyibi), Jese (Dk. 64 Ali Kaan Güneren)

Goller: Dk. 3 Salih Dursun, Dk. 9 ve 48 Borini, Dk. 83 Diagne (Penaltıdan) (VavaCars Fatih Karagümrük), Dk. 53 Baniya (Kendi kalesine) (MKE Ankaragücü)

Sarı kartlar: Dk. 45+6 Pepe, Dk. 61 Oğuz Ceylan, Dk. 82 Sinan Osmanoğlu (MKE Ankaragücü), Dk. 90+2 Ahmed Musa, Dk. 90+4 Shukurov (VavaCars Fatih Karagümrük)

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