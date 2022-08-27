Uğurcan Çakır'dan derbi öncesi kötü haber

Trabzonspor-Galatasaray maçı heyecanla beklenirken, iki ekipte karşılaşmanın oynanmasına az bir süre kala son hazırlıklarını tamamlarken, ev sahibi ekipte Uğurcan Çakır şoku yaşanıyor.

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Süper Lig'in 4. haftasında sahasında Galatasaray ile karşılaşacak olan Trabzonspor zorlu karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürüyor. Geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan Karadeniz ekibi bu sezon da şampiyonluk ipini göğüslemek isterken, zorlu derbiden mutlak galibiyetle ayrılmak istiyor.

Avcı şokta!

Tecrübeli teknik adam Abdullah Avcı derbi planlarını yaparken, karşılaşmanın oynanmasına az bir süre kala bordo-mavili ekibi oldukça üzen bir gelişme yaşandı. 61saat'in haberine göre, yaklaşık 2 haftadır bel sakatlığı çeken ve maçlara iğnelerle Uğurcan Çakır’ın yaşadığı ağrıların geçmediği öğrenildi.

Yoğun tedavi uygulanıyor

Tecrübeli kaleciye, yoğun tedavi programı uygulanırken, milli file bekçisinin yarın oynanacak dev maçta görev yapamama ihtimalinin de bulunduğu gelen bilgiler arasında...

'Hazır ol'

Teknik heyetin olası bir olumsuz duruma karşı 2. kaleci Muhammet Taha Tepe'ye 'hazır ol' mesajı gönderdiği belirtildi.