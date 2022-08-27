'İmam Hatip' sözleri sonrası tutuklanmıştı! Bakan Bozdağ'dan 'Gülşen' açıklaması
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Gülşen'in imam hatiplilerle ilgili sözleri için "Milyonlarca vatandaşımıza karşı çok büyük bir saygısızlığı içerir bu cümle" dedi.Abone ol
Konserinde imam hatip liselilere yönelik sarf ettiği sözlerden dolayı "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan hakkında başlatılan soruşturma kapsamında adliyeye çıkarılan şarkıcı Gülşen tutuklandı. Karara birçok isim tepki gösterdi.
Yozgat’ın Aydıncık ilçesindeki toplu açılış töreninde konuşan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Gülşen'in imam hatiplilerle ilgili sözleri için "Milyonlarca vatandaşımıza karşı çok büyük bir saygısızlığı içerir bu cümle" dedi.
Kılıçdaroğlu'na da tepki gösteren Bozdağ "Bunlar helalleşme kavramını hesaplaşma kavramı olarak kullanıyorlar" dedi.
Gülşen ne dedi?
Şarkıcı Gülşen'in Nisan ayında verdiği bir konser sırasında İmam Hatip'te okuyanlara yönelik haddini aşan ifadeleri ortaya çıktı. Gülşen, sahnede "İmam Hatip'te okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor' ifadelerini kullandı.