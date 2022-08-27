BIST 3.146
DOLAR 18,16
EURO 18,10
ALTIN 1.015,90
HABER /  GÜNCEL

'İmam Hatip' sözleri sonrası tutuklanmıştı! Bakan Bozdağ'dan 'Gülşen' açıklaması

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
'İmam Hatip' sözleri sonrası tutuklanmıştı! Bakan Bozdağ'dan 'Gülşen' açıklaması

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Gülşen'in imam hatiplilerle ilgili sözleri için "Milyonlarca vatandaşımıza karşı çok büyük bir saygısızlığı içerir bu cümle" dedi.

Abone ol

Konserinde imam hatip liselilere yönelik sarf ettiği sözlerden dolayı "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan hakkında başlatılan soruşturma kapsamında adliyeye çıkarılan şarkıcı Gülşen tutuklandı. Karara birçok isim tepki gösterdi.

Yozgat’ın Aydıncık ilçesindeki toplu açılış töreninde konuşan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Gülşen'in imam hatiplilerle ilgili sözleri için "Milyonlarca vatandaşımıza karşı çok büyük bir saygısızlığı içerir bu cümle" dedi. 

Kılıçdaroğlu'na da tepki gösteren Bozdağ "Bunlar helalleşme kavramını hesaplaşma kavramı olarak kullanıyorlar" dedi.

Gülşen ne dedi?

Şarkıcı Gülşen'in Nisan ayında verdiği bir konser sırasında İmam Hatip'te okuyanlara yönelik haddini aşan ifadeleri ortaya çıktı. Gülşen, sahnede "İmam Hatip'te okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor' ifadelerini kullandı.

İlgili Haberler
Müjde Ar'dan Gülşen'in tutukluluğu için dikkat çeken açıklama: Gözdağı... Tutuklanan Gülşen'in avukatından ilk açıklama! Gülşen çıkacak mı açıkladı HSK'dan Kılıçdaroğlu'nun hakim ve savcılara yaptığı Gülşen çağrısına sert cevap Yıldız Tilbe Gülşen'le ilgili söylediği sözlerle herkesi şok etti! "Meclisin içeriye alınması lazım" Gülşen 'imam hatip' sözleri sonrası tutuklandı! Sabah yazarı Mehmet Barlas: Saçmalayan herkesi tutuklayacak mıyız? Şamil Tayyar, Gülşen'in tutuklanmasına itiraz etti! Kaş yaparken göz çıkarıldı Gülşen tutuksuz yargılanmak istedi; Bana ihtiyacı olan bir çocuğum var
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Gülşen'in tutuklanmasının ardından verilen karara tepki yağıyor
Foto Galeri Gülşen'in tutuklanmasının ardından verilen karara tepki yağıyor Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Halk ayaklanmış 50 bin kişi yürümüştü... Baskılara dayanamadı! LGBT etkinliği 'Europride' iptal edildi
Halk ayaklanmış 50 bin kişi yürümüştü... Baskılara dayanamadı! LGBT etkinliği 'Europride' iptal edildi
Nagehan Alçı 'Elçin Sangu'yu mahkemeye verdiğimden haberim yoktu' dedi! Avukatı üstlendi
Nagehan Alçı 'Elçin Sangu'yu mahkemeye verdiğimden haberim yoktu' dedi! Avukatı üstlendi
Stok yapmaya başladılar! Talaş yakıtta talep patlaması yaşanıyor
Stok yapmaya başladılar! Talaş yakıtta talep patlaması yaşanıyor
Milyonları sevindiren haber geldi! Yargıtay'dan resmi tatillerle ilgili emsal karar
Milyonları sevindiren haber geldi! Yargıtay'dan resmi tatillerle ilgili emsal karar
Göbek yağlarınızı bir türlü eritemiyorsanız dikkat! Göbek bölgesindeki yağlanmanın sebebi ortaya çıktı
Göbek yağlarınızı bir türlü eritemiyorsanız dikkat! Göbek bölgesindeki yağlanmanın sebebi ortaya çıktı
Resmen şov yaptılar! A Milli erkek voleybol takımı Çin'i ezdi geçti
Resmen şov yaptılar! A Milli erkek voleybol takımı Çin'i ezdi geçti
MİT, Asos’ta 2 PKK/KCK mensubunu etkisiz hale getirdi
MİT, Asos’ta 2 PKK/KCK mensubunu etkisiz hale getirdi
Bakan Soylu 'ayakkabı numaralarına kadar biliyoruz' diyerek açıkladı tarih verdi: Kalmayacak!
Bakan Soylu 'ayakkabı numaralarına kadar biliyoruz' diyerek açıkladı tarih verdi: Kalmayacak!
Survivor yarışmacısının dizisi belli oldu! Yiğit Dikmen en çok izlenen o diziyi havada kaptı
Survivor yarışmacısının dizisi belli oldu! Yiğit Dikmen en çok izlenen o diziyi havada kaptı
Polise maaş promosyonu müjdesi yolda! “Vakıfbank 30 bin önerdi, polis 50 binde kararlı”
Polise maaş promosyonu müjdesi yolda! “Vakıfbank 30 bin önerdi, polis 50 binde kararlı”