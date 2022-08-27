'İmam Hatip' sözleri sonrası tutuklanmıştı! Bakan Bozdağ'dan 'Gülşen' açıklaması

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Gülşen'in imam hatiplilerle ilgili sözleri için "Milyonlarca vatandaşımıza karşı çok büyük bir saygısızlığı içerir bu cümle" dedi.

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Konserinde imam hatip liselilere yönelik sarf ettiği sözlerden dolayı "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan hakkında başlatılan soruşturma kapsamında adliyeye çıkarılan şarkıcı Gülşen tutuklandı. Karara birçok isim tepki gösterdi.

Yozgat’ın Aydıncık ilçesindeki toplu açılış töreninde konuşan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Gülşen'in imam hatiplilerle ilgili sözleri için "Milyonlarca vatandaşımıza karşı çok büyük bir saygısızlığı içerir bu cümle" dedi.

Kılıçdaroğlu'na da tepki gösteren Bozdağ "Bunlar helalleşme kavramını hesaplaşma kavramı olarak kullanıyorlar" dedi.