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Bakan Soylu 'ayakkabı numaralarına kadar biliyoruz' diyerek açıkladı tarih verdi: Kalmayacak!

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Bakan Soylu 'ayakkabı numaralarına kadar biliyoruz' diyerek açıkladı tarih verdi: Kalmayacak!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 29 Ekim 2023'te 780 bin kilometrekare içerisinde bir tek teröristin kalmayacağını belirtti. Bakan Soylu, "Şu anda 124 tane var. Mağarada saklanıyorlar. Ayakkabı numaralarına kadar biliyoruz. Adım atamıyorlar, kıpırdayamıyorlar da kıpırdayamayacaklar da." ifadelerini kullandı.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ümraniye'de İstanbul Madeni Eşya Sanatkarları (İMES) Sanayi Sitesi esnafıyla bir araya geldi. Burada bir konuşma yapan Bakan Soylu, terör meselesine değindi ve çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

Güçleri neye yeterse onu yapabileceklerini vurgulayan Soylu, "Terör meselesiydi, diğer meselesiydi onların üstesinden geliyoruz.

Sözümüz şudur. 29 Ekim 2023'te Allah'ın izniyle bu ülke coğrafyasında, bu coğrafyamızın içerisinde, 780 bin kilometrekare içerisinde bir tek terörist kalmayacak. Şu anda 124 tane var. Mağarada saklanıyorlar. Ayakkabı numaralarına kadar biliyoruz. Adım atamıyorlar, kıpırdayamıyorlar da kıpırdayamayacaklar da.

Bundan 4-5 yıl önce, 'Bunlar kıpırdayamayacaklar, görüyorsunuz İHA'lar, SİHA'lar...' dediğim zaman Cumhuriyet gazetesinden, Sözcü gazetesine kadar, yazarlarına kadar benimle dalga geçtiler. Elimizdeki kabiliyetlerin nereye gittiğini gördüğümüz için bunu söyledim. Ama bugün bu durumdayız. Sınırlarımızın dışında da bu durumdayız." diye konuştu.

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