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Maliye Bakanlığı harekete geçti! 40 Süper Lig futbolcusu için inceleme başlatıldı

Maliye Bakanlığı harekete geçti! 40 Süper Lig futbolcusu için inceleme başlatıldı

Maliye Bakanlığı, 2020 yılına ait beyanlarını yapmayan ya da eksik beyanda bulunan 7'si yabancı, diğer 33 kişi ise yerli futbolcu 40 Süper Lig futbolcusu için inceleme başlattı.

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Hatırlanacağı gibi 27 Mayıs 2020 yılında yapılan düzenlemeye göre; 1 Kasım 2019'dan sonra imzalanan profesyonel futbolcu sözleşmelerinde, 600 bin TL'yi geçen brüt kazançlarda kulübe yüzde 20, futbolculara da yüzde 20 vergi ödemek zorunluluğu getirilmişti. Ancak 31 Mart 2021'de beyanname süresi dolmasına rağmen bazı futbolcularınm kurallara uymadığüı görüldü. Maliye Bakanlığı beyanname süresi dolmasına rağmen gerekli işlemleri yapmayan oyuncular hakkında inceleme başlattı.

40 futbolcuya vergi incelemesi

Akşam gazetesinde yer alan habere göre; şu ana kadar vergi incelemesi başlatılan Süper Lig'de forma giymiş futbolcu sayısı 40'ı buldu. Bunlardan 7'si yabancı, diğer 33 kişi ise yerli futbolcu.

Yurt dışına çıkanlar var

Bu oyuncular arasında söz konusu dönemde Süper Lig'de oynayıp, daha sonra ayrılmış ve ülke dışına çıkmış oyuncular da var. Ülke dışına çıkan oyuncuların yerine getirmediği vergi yükümlülüklerinin tahsili için de süreç başlatıldı. Uluslararası anlaşmalar gereği yurt dışındaki oyunculardan gerekli ödemeler alınabiliyor.

40 milyon TL

Söz konusu futbolcuların vergi aslı, vergi ziyaı ve gecikme faiziyle birlikte ödemeleri gereken miktarın 40 milyon TL civarında olduğu öğrenildi. Bu inceleme 2020 yılını kapsıyor. 2021 Mart ayında dolan beyanname süresinde yasal yükümlülüklerini yerine getirmeyenler için ise işlemlerin daha sonra yapılacak.

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