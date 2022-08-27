Uykuda konuşmanın asıl sebebi bakın ne çıktı

Birçok kişinin yaşadığı 'uykuda konuşmak' durumunun farklı sebepleri olabilir. RÜyaların dışsallaştırılması olarak da görülen bu olayı yaşıyorsanız bu yazıyı dikkatli bir şekilde okuyun. Uykuda konuşmaya neden olabilecek durumları sizler için yazdık. Bakın asıl sebebi neymiş...

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Uykuda konuşmak çok yaygın olarak yaşanan bir uyku bozukluğudur. Çocuklarda, yetişkinlere nazaran daha yaygındır. İnsanların yüzde 70'inden fazlası bir kez de olsa uykularında birkaç kelime mırıldanmıştır. Bu durum genellikle derin uyku evresinde ortaya çıkar ve bir kelimeden birkaç kelimeden uzun cümlelere kadar görülebilen, az çok anlaşılır konuşma veya seslendirme ile kendini belli eder. Bu konuşmalar genellikle birkaç saniye kadar sürse de, bu durumdan daha güçlü etkilenmiş bazı kişilerde bir gecede birkaç kez ve düzenli olarak tekrarlayabilir. Uykuda konuşmak, uyku kalitesini etkilemez ve hatta konuştuğunuzu hiç farkında olmayabilirsiniz ve hatırlamayabilirsiniz.

Bu konuyla ilgili yapılan bazı incelemeler, uykuda konuşmanın rüyaların içeriğinin dışsallaştırılmasıyla ortaya çıktığını gösteriyor. Uykuda konuşma, uyurgezerlik veya diğer uyku bozuklukları gün içinde yaşanan olaylar veya başka bir nedenden dolayı olabilir. Yorgunluk, ateş, uyuyan kişinin günlük yaşamını bozan olaylar ve anksiyete, uykuda konuşmayı tetikleyen faktörlerdir.

Hayvanlarda da görülür

Uykuda konuşma hayvanlarda da görülür. Bir köpeğiniz varsa, bazı zamanlar uyurken hırladığını veya hafifçe havladığını duyabilirsiniz.

Günlük hayatı yansıtıyor

Yetişkinlerin yaklaşık %5'lik bir kısmı düzenli olarak uykularında konuşur. Çocukların yaklaşık %50'sinde görülür. Ancak çoğu kişi, ergenlikte bu durumdan kurtulur. Uykuda konuşma, karışık seslerden somut kelimelere ve hatta tam cümlelere kadar değişebilir. Çoğu zaman bazı anlaşılmaz kelime parçaları seslendirilir, çünkü konuşma kasları aslında uyku sırasında tamamen gevşer. Uyku sırasında bahsedilen şeyler genellikle günlük hayatla ilgilidir ama bu her zaman böyle olmayabilir. Genelde günlük hayatla ilgili olmasının sebebi uykuda konuşma sıklıkla rüya görme evresinde meydana gelir. Tıpkı rüyada olduğu gibi, geceleri konuşurken de belirli deneyimler beyinde işlenir.

Uykuda konuşmayı ne tetikler?

Ayrıca, konuşmanızın sebebi birkaç farklı nedenden dolayı da olabilir. Örneğin stres, genellikle yetersiz uyku ve uyuşturucu madde, nikotin veya alkol kullanımı uykuda konuşmayı tetikler. Bunların yanında bir de yüksek ateş, ilaç veya diğer hastalıklar da uyku sırasında konuşmaları ciddi oranda tetikleyebilir. Örneğin, travma sonrası stres bozukluğu olan kişilerin uykularında konuşma olasılıklarının stres bozukluğu olmayan kişilere göre iki kat daha fazla olduğu görülmüştür.