Uzman çavuşun şüpheli ölümü! Parkta feci halde bulundu

GAZİANTEP'te geçici olarak görev yaptığı öğrenilen uzman çavuş, kent merkezindeki parkta ölü bulundu. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılırken cinayet ya da intihar şüphesi üzerinde durulduğu öğrenildi.

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İddiaya göre, vatandaşlar sabah erken saatlerde parktaki bir bankta hareketsiz şekilde duran birini fark etti. Durum, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.



Olay yerine gelen polis ekipleri, yaptıkları incelemede, hareketsiz şekilde duran şahsın, kafasına sıkılmış halde öldüğünü belirledi. Ekiplerin incelemesinde, ölü bulunan şahsın kentte geçici olarak görev yapan uzman çavuş Turgay K. isimli şahıs olduğu tespit edildi.

Cinayet ya da intihar şüphesi

Parktaki bankta ölü bulunan uzman çavuş Turgay K.'nın cansız bedeni, olay yerinde yapılan çalışmanın ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cinayet yada intihar şüphesi üzerinde durulan olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı öğrenildi.