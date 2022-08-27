Kemal Kılıçdaroğlu'nun Külliye'deki köstebeği kim? Bilgileri nasıl sızdırıyor? Bay Kemal ne dedi?

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve hükümetin açıklamaya hazırlandığı projeleri önceden haber alıp kamuoyuna "yapacağız" diye açıklıyor. İktidar projeyi duyurunca da "biz söyledik yaptılar" propagandası yapıyor. Beştepe'deki Cumhurbaşkanı Külliyesi'nde şimdilerde Kemal Kılıçdaroğlu'na projeleri açıklanmadan az önce sızdıran köstebek aranıyor? Kılıçdaroğlu o 'köstebek' için ne dedi?..

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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun hükümetin kamuoyuna açıklamaya hazırlandığı projelerini önceden "yapacağız" diye kamuoyuna duyuruyor. Yeni Şafak gazetesi bugün manşetinden “Bay Kemal'in köstebeği kim?” balıklı bir haber yayınladı. Kemal Kılıçdaroğlu o manşeti paylaşıp, "Ağlak bir Saray hiç çekilmiyor" dedi. Yeni Şafak'ın haberinde şöyle denildi:

“KYK borcu ve otomobilde ÖTV düzenlemesini önceden haber alıp rol kapan Kılıçdaroğlu, bu kez de ‘icra affında’ sahne aldı. 80 günlük emeğin ürünü düzenlemenin açıklanmasına günler kala ‘Borçlarınızı sakın ödemeyin!’ diye çağrı yapan Kılıçdaroğlu’nun, içeriden nasıl bilgi aldığı merak konusu oldu. Kılıçdaroğlu’nun köstebeği kim?”

Haberi aldı tweet attı

Kılıçdaroğlu-köstebek ilişkisinin ilk meyvesi Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) borçları oldu. Hükümet KYK borç faizlerinin silinmesini mayıs ayı itibariyle gündeme aldı. Hükümetteki ilgili bakanlar konuyla ilgili çalışmaya başladı. Nihai karar 27 Haziran’da Bakanlar Kurulu toplantısında masaya geldi. Saat 14.00’da başlayıp 18.00’da biten toplantıda bazı bakanlar borçların tamamının silinmesini önerdi. Kabine tutanaklarında da bu görüşmeler kayıt altına alındı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da ilgili bakanlıklara çalışma başlatmalarını istedi. Bu kapsamda Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı bürokratları görüşüp faizlerin silinmesi konusunda mutabakata varıldı. Tam bu arada sahneye çıkan Kılıçdaroğlu 10 Temmuz’da sosyal medya üzerinden “Gençlere sesleniyorum. Faizli KYK borçlarını ödemeyin!” çağrısı yaptı.

2 saat kala mutfak videosu

Köstebek ilişkisinde ikinci perde otomobilde ÖTV düzenlemesi öncesi aralandı. Hükümet, motorlu araçlarda ÖTV indirimi yetkisinin Cumhurbaşkanı’na devri için düzenleme hazırladı. Temmuz ayında son rötuşları yapılan düzenleme 26 Temmuz gecesi yayınlanmak üzere Resmi Gazete’ye gönderildi. Tebliğ Resmi Gazete’de yayınlanmadan 2 saat önce evinin mutfağında apar topar kamera karşısına geçen Kılıçdaroğlu vatandaşlara şöyle seslendi: “Araba almayın ÖTV’yi indireceğiz.”

'İcra Affı'nda nokta atış ele verdi

Kemal Kılıçdaroğlu’nun bakanlıklardaki derin takibini ortaya koyan son bomba “1000 liranın altındaki icralık borçların affı” ile ilgili çalışma oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla başlayan çalışma kapsamında ilk toplantı 7 Haziran 2022 Dikmen Hakim Evi’nde gerçekleştirildi. İkinci toplantı 27 Temmuz’da aynı adreste yapıldı. 28-29 Temmuz’da iki toplantı daha yapıldı. 10 Ağustos’ta ilgili bakanlıkların bürokratları bir araya geldi. 17 Ağustos’taki toplantı ise bizzat Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin başkanlığında gerçekleşti. Düzenlemeye ilişkin yasa tasarısı hazırlıklarına başlanınca Kılıçdaroğlu’dan “nokta atışı” bir video daha geldi. Bakanlıklar, daire başkanlıkları, kurulları ve Varlık Yönetim Şirketi temsilcilerinin 80 günlük çalışmasını Genel Merkez’de çektiği 5 dakikalık bir videoyla sahiplenen Kılıçdaroğlu, vatandaşlara “Varlık yönetim şirketlerine olan borçlarınızı ödemeyin” çağrısı yaptı. Bu nokta atışı çıkış “Kılıçdaroğlu hükümetin atacağı adımları önceden haber alıp gündeme getiriyor” iddiasını güçlendirirken, Kılıçdaroğlu’nun hükümetin atacağı adımları kim ya da kimlerden haber aldığı merak konusu.

Ağlak bir Saray da hiç çekilmiyor! Kemal Kılıçdaroğlu, Yeni Şafak'ın haberini sosyal medya hesabından paylaşarak, "EYT’yi çözün. Sonra ağlıyorsunuz, gece yarısı manşetleri değiştiriyorsunuz, böyle komik algı operasyonları yapmak zorunda kalıyorsunuz. Öğretmenler konusunda da ısrar edeceğim çok aşikar. Biraz kafa çalıştırın yahu, önden önlem alıp çözün. Ağlak bir Saray da hiç çekilmiyor!" yanıtını verdKemal i.