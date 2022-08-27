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İcra düzenlemesinin yeni detayları ortaya çıktı! 15 Ağustos tarihine dikkat

İcra düzenlemesinin yeni detayları ortaya çıktı! 15 Ağustos tarihine dikkat

Dar gelirli vatandaşların icra ve haciz sorununu çözmek için hazırlanan pakete ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Buna göre, ailelerin birden fazla icra dosyası kapsam dahilinde olabilecek ve 15 Ağustos 2022 tarihine kadar icra işlemi olan dosyalar kapsamda olacak.

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Ekonomi yönetiminin uzun süredir üstünde çalıştığı dar gelirlilere yönelik destek paketinde sona gelindi.  NTV'de yer alan habere göre Kabinede de değerlendirilen icra ve haciz sorunlarını çözecek pakete ilişkin ayrıntılar da ortaya çıkmaya başladı. Buna göre; ailelerin birden fazla icra dosyası kapsam dahilinde olabilecek.

Düzenleme toplam 9 milyon dosyayı kapsayacak. 15 Ağustos 2022 tarihine kadar icra işlemi olan dosyalar kapsamda olacak.

2 bin liraya kadar olan borçları kapsıyor

Yeni düzenlemeyle 2 bin liraya kadar olan borçlar icradan düşecek. Adalet, Hazine ve Maliye, Enerji ve Tabii Kaynaklar ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlıklarının bir ay süresince teknik çalışmasını yürüttüğü yeni icra düzenlemesinin yasalaşmasıyla 2 bin liraya kadar olan borçları kapsayan icra dosyaları tasfiye edilecek.

Düzenleme ne zaman?

Kanun değişikliği çalışmalarına Adalet Bakanlığınca başlandı, düzenlemenin yeni yasama döneminin 1 Ekim'de başlamasıyla Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) gündemine gelmesi bekleniyor.

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