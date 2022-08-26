Selçuk Bayraktar'dan 'Kızılelma' paylaşımı

Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı olması plananan 'Kızılelma'nın Samsun'daki TEKNOFEST'te sergileneceğini duyurdu.

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Her yıl milyonların yakından takip ettiği Türkiye’nin en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, bu yıl Karadeniz Bölgesi genelinde Samsun merkezli olarak gerçekleştiriliyor.

30 Ağustos - 4 Eylül tarihleri arasında Samsun Çarşamba Havalimanı’nda düzenlenecek festival, teknoloji meraklılarını, milli mücadelenin başladığı şehirde bir araya getiriyor.

Selçuk Bayraktar müjdeyi verdi

TEKNOFEST'in başlamasına kısa bir süre kalmışken, bir müjde de Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar'dan geldi.

Twitter hesabından, "951 yıl önce Malazgirt Zaferi ile adım attığımız bu kadim topraklardaki varlığımızı perçinleyen zaferin müjdecisi Büyük Taarruz'un 100. yılı kutlu olsun." diyen Selçuk Bayraktar müjdeyi verdi.

TEKNOFEST'te Kızılelma

Bayraktar, "Bu kutlu günün sabahında Kızılelma'nın uçuşa hazırladığımız 2.üretim prototipini Samsun'a TEKNOFEST Karadeniz'e uğurladık." dedi.

İlk uçuşun gelecek yıl yapılması hedefleniyor

Milli imkanlarla geliştirilen insansız savaş uçağının ilk uçuşunun gelecek yıl yapılması hedefleniyor. Tasarlanan uçak otomatik iniş ve kalkış özelliği, yüksek manevra kabiliyeti ve kısa pistli uçak gemilerinden kalkış yapabilme özellikleriyle dikkat çekiyor.