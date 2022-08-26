Tuz kullanırken dikkat! Geri dönüşü mümkün olmayan sorunlara yol açabilirsiniz

Hemen hemen her yemeğe kattığımız tuz, şüphesiz yemeklere lezzet katan en teme gıda maddeleri arasında yer alıyor. Ancak tuz fazla tüketildiğinde korkunç sonuçlara sebep olabiliyor.

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Her yemekte kullandığımız tuz, yemeklerin olmazsa olmazları arasında yer alıyor. Peki tuz tüketiminin aşırıya kaçtığında neler olabileceğini hiç merak ettiniz mi?

Tuzun çok fazla tüketilmesi sonucu ortaya çok fazla bir şeklide çıkacak olan şişkinlik ile birlikte böbrekler vücuttaki sodyum ve su oranını dengelemek için fazla derecede su tutmaya gayret gösterir. Yaşanan bu durumla birlikte ellerde ve ayaklarda şişme, normal daha fazla ve hızlı bir şekilde kilo alma meydana gelir.

Kan damarlarından ve atardamarlardan daha fazla kan basıncının oluşmasına sebep olacak olan tuz, kalp ve damar sağlığının dengesini bozarak kan basıncının normalden daha fazla ve dengesiz bir şekilde artmasına sebep olur.

Tuz tüketimi sonrası ortaya çıkan en bilinen ve görülen sonuçlarından birisi susuzluk olarak bilinir. Ortaya çıkan sıvı alımındaki yükselmeyle birlikte, normalden daha fazla lavaboya çıkılır. Bunun yanı sıra yüksek miktarda tuz yedikten sonra sıvı tüketmemek, vücudun sodyum seviyelerinin güvenli bir seviyenin üzerine çıkmasına sebep olarak hipernatremi olarak bilinen bir durumu meydana getirir.

Fazla miktarda tuz tüketmek tuz tüketmeyenlere göre vücudu iki kat daha fazla bozacağından ilerleyen zamanlarda midede oluşan olumsuz durumlar mide kanseri görülme riskini yükseltir.

Kan basıncının dengesiz bir şekilde artmasını sağlayan tuz ileri dönemlerde kalp ve damar sağlığının da bozulmasına sebep olarak kalp hastalılarını ortaya meydana getirir ve kalp krizi yaşanmasını tetikler.

Tuzun zararları kısaca nedir?

Kısa vadede vücutta ödem ve şişkinliğe, susuzluğa ve tansiyonun geçici olarak yükselmesine neden olabilir. Uzun vadede, yüksek tuz oranı içeren beslenme düzenleri tansiyonda artışa neden olabilir ve mide kanseri, kalp hastalığı ve erken ölüm riskini artırabilir.

Tuzun saça faydaları

Tuzlu su ya da tuzlu şampuan ile yıkanan saçlarda kepek sorunu görülmez.

Tuz, saç uzamasını artırır.

Saça tuz sürmek saç dökülmesini bitirir.

İnce saçlı olmaktan şikayet eden kişilerin saçlarına hacim kazandırır.

Saç egzaması olan kişilerin tuzlu su ile saçlarını yıkamaları bu sıkıntıdan kurtarır.

Tuzun cilde faydaları