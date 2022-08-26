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Akıllı telefonlar, Starlink internetine bağlanabilecek

Akıllı telefonlar, Starlink internetine bağlanabilecek

Akıllı telefonlar, artık mobil internet yerine Starlink uydu ağına bağlanabilecek. İşte yeni özelliğin tüm detayları...

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Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX şirketi, dünyanın ulaşılamayan her noktasına internet götürme projesi kapsamında, yeni Starlink uydularını fırlatmaya devam ediyor.

SpaceX, bu yıl içinde tam 37 fırlatma görevi yaparak yörüngedeki uydu sayısını 3 bine kadar çıkardı. Yıl sonuna kadar bu rakamın 4 bin 500 seviyesine çıkarılması planlanılıyor.

Yörünged bulunan 3 bin 108 uydunun 2 bin 809 tanesi çalışır durumdayken, sadece 2 bin 313 uydu üzerinden internet bağlantısı kurulabiliyor.

Akıllı telefonlarda Starlink devri

SpaceX’in CEO’su Elon Musk, ikinci nesil Starlink uydularının hücresel antenler içereceğini açıkladı. Bu da Starlink uydularının artık mobil iletişimde de kullanılabileceği anlamına geliyor.

ABD’nin en büyük mobil operatörlerinden T-Mobile ile ortak bir etkinlik düzenleyen SpaceX, yeni Starlink uydularının sunacağı hücresel bağlantı hızının 2-4 megabit arasında olacağını açıkladı.

Söz konusu bağlantı hızı, mobil cihazlardan mesaj, multimedya mesaj (MMS), arama ve WhatsApp gibi bazı mesajlaşma uygulamalarının doğrudan kullanımı için yeterli olacak.

Paylaşılan bilgilere göre Starlink uyduları üzerinden hücresel bağlantı kurma özelliği, Amerika Birleşik Devletleri’nin tamamında kullanılabilecek. Şirket, söz konusu özelliğin testlerine önümüzdeki yıl başlamayı planlıyor

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