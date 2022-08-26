Kim Milyoner Olmak İster'de Kenan İmirzalioğlu'na şaka! O soru ünlü sunucuyu kahkahalara boğdu

ATV ekranlarında yayınlanan ve severek izlenen Kim Milyoner Olmak İster isimli yarışmanın sol bölümünde hem izleyenleri, hem sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nu kahkahalara boğan bir an yaşandı.

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ATV'nin reyting rekorları kıran ve dünyanın en çok kazandıran yarışma programı olan Kim Milyoner Olmak İster', bugün yeni bölümüyle seyircilerin karşısına çıktı.

Ünlü sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumlarıyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster'de bugün yarışmacıların yine başarılı performansları yer aldı.

Milyoner'de şaşırtan Kenan İmirzalıoğlu sorusu!

Yarışmaya katılan yarışmacının karşısına, 'Kenan İmirzalıoğlu'nun memleketindeyseniz ve biri size 'Nörüyon?' dediyse size hangi soru sorulmuş demektir?' sorusu çıktı.

Ünlü sunucuyu güldüren o an!

Soruyu gören Kenan İmirzalıoğlu önce şaşırdı ardından ise gülmeye başladı. 'D- Ne yapıyorsun?' cevabını veren yarışmacı 3 bin TL'lik soruyu görme şansı yakaladı.

Kenan İmirzalıoğlu nereli?

Türk televizyonlarının sevilen isimlerinden Kim Milyoner Olmak İster'in sunucusu Kenan İmirzalıoğlu, 18 Haziran 1974 tarihinde Ankara ilinin Balâ ilçesine bağlı Üçem köyünde doğdu. Baba adı Mustafa, anne adı ise Yıldız olan Kenan İmirzalıoğlu'nun boyu 1.91 cm'dir. 12 yaşına gelene kadar Üçem köyünde yaşamını sürdüren yakışıklı oyuncu, aslen Türkmen'dir. Soyu Bozulus Türkmenleri'nin Tabanlı Aşiretine dayanan Kenan İmirzalıoğlu, orta ve lise öğrenimini tamamlamak için Ankara’da yaşayan teyzesinin yanına taşındı. Lise öğrenimini Ankara Çankaya Bahçelievler Deneme Lisesi'nde tamamlamasından sonrn lisans eğitimi için İstanbul’da Yıldız Teknik Üniversitesi Matematik Bölümü’ne başladı.

Tecrübeli oyuncunun Derviş İmirzalıoğlu adında bir abisi, Zübeyde Yasemin İmirzalıoğlu adında bir de ablası var. Kenan İmirzalıoğlu'nun Boy beyliğinden gelen ataları, 1690-1691 yılları aralığında celali isyanları nedeniyle o dönemki asıl yurtları Erzurum Horasan'dan göç etti ve Balâ havalisine taşındı. Ataları Balâ ilçesini ve Üçem köyünü kuran ailelerdendir.

İsminden sık sık söz ettirmeyi başaran oyuncunun aile büyüklerinin Osmanlı devleti ile teması ve kayıtları olduğu bilinen konular arasında yer alıyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun dedeleri 26 Aralık 1919 tarihinde Ankara'ya gelen Mustafa Kemal Atatürk'ü Balâ'da karşıladı ve bir gece evlerinde misafir etti. Bunun yanı sıra Eski Ankara Milletvekili İbrahim İmirzalıoğlu da Kenan İmirzalıoğlu'nun amcası olarak biliniyor.