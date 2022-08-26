Moderna'dan Pfizer ve BioNTech'e dava! Kovid-19 aşısı geliştirme sürecinde...

ABD'li biyoteknoloji firması Moderna, Kovid-19 aşısı geliştirme sürecinde şirketin mRNA teknolojisini yasa dışı yollardan kullandıkları gerekçesiyle rakipleri Pfizer ve BioNTech'e dava açtı.

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Moderna Baş Hukuk Danışmanı Shannon Thyme Klinger, yaptığı yazılı açıklamada, "Pfizer ve BioNTEch'in yasa dışı yollarla Moderna'nın icatlarını kopyaladığına ve şirketin izni olmadan bu icatları kullanmaya devam ettiğine inanıyoruz." ifadesini kullandı.

Kovid-19 aşılarının geliştirilmesinde kullanılan mRNA teknolojisinin öncüsünün Moderna olduğuna işaret edilen açıklamada, bu konuda Pfizer ve BioNTech'den tazminat talep edildi.