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Hayvanat bahçesi çalışanları yasta! Kalbi kırılan küçük fil hayatını kaybetti

Hayvanat bahçesi çalışanları yasta! Kalbi kırılan küçük fil hayatını kaybetti

Beco isimli 13 yaşındaki fil, Columbus Hayvanat Bahçesi'nde kalıyordu. Aniden hayatını kaybeden filin yapılan incelemeler sonrası kalp kırıklığı yaşadığı ortaya çıktı.

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Bir ilişkiden çıktığımızda, bir tartışmada, veya haksızlığa uğradığımızda kalbimiz kırılır ve moralimiz bozulur. Bu durumun sadece insanlarda değil, hayvanlarda da yaşanabiliyor. Örneğin muhabbet kuşları, eşlerinden ayırdığımızda bir kaç gün içinde hayatını kaybedebilir. Bu durumun sebebi, bir anda meydana gelen yalnızlık hissidir. Buna benzer bir olay Amerika'daki bir hayvanat bahçesinde yaşandı.

Columbus Hayvanat Bahçesi tarafından Cumartesi günü yapılan açıklamada, en sevilen hayvanlarından biri olan Beco adlı 13 yaşındaki filin "kalp kırıklığı için öldüğünü" duyurdu.

Hayvanat bahçesinin yaptığı açıklamaya göre Beco, dünya çapında vahşi doğada, sığınaklarda ve hayvanat bahçelerinde yaşayan filleri etkileyen bazı duygu durumları sebebiyle yaşamını yitirdi.

Geçtiğimiz Perşembe günü, hayvanat bahçesi çalışanları Beco'nun uyuşuk davrandığını gözlemleri ve kan örneklerini toplayıp testten geçirdiler. Örnekler, Beco'nun aktif olarak duygusal problemler yaşadığını belirledi.

Hayvanat bahçesindeki bakıcılar ve tıp uzmanları hemen bir plan yaptı ve sıvı ile ilaç verdiler fakat tedavi başarısız oldu. Hayvanat bahçesi, Beco'nun Cumartesi günü saat 11 civarında öldüğünü duyurdu.

Beco isimli fil hayvanat bahçesinde doğdu ve tüm hayatını orada geçirdi. Ailesi Phoebe ve Coco olan Beco'nun ismi, ebeveynlerinin adlarının bir araya getirilmesi ile oluştu.

Doğduğu günden beri hayvanat bahçesinin gözdesi ve "canlı kişiliği" çok özlenecek olan Beco için hayvanat bahçesinde yas tutuldu. 

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