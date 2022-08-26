Memura 10 kat fazla maaş promosyonu müjdesi! Bankalarla görüşmeler başladı

Devlet kurumlarında çalışan yüzbinlerce kişinin maaş promosyonları çok düşük kalınca kurumlar harekete geçti. Her kurumdaki promosyon heyetleri ilgili banka yöneticileriyle görüşmelere başladı. Memurların alacağı banka promosyonları artırılacak. Memurların maaş promosyonlarındaki artışın 10 katı bulması bekleniyor.

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Son dönemde bazı üniversitelerin bankalarla imzaladığı 40 bin lirayı aşan banka promosyon anlaşmaları ve emekliler üzerinden bankaların girdiği maaş promosyonu yarışı, memurlardaki beklentiyi artırdı. Polislerin baylattığı maaş promosyonu zammı kampanyasına diğer kamu kurumları çalışanları da katıldı.

Temmuz zammı geliri artırdı

Kamu çalışanlarının maaşlarına yapılan Temmuz zammının ardından bankalar yatırılan ücretlerden daha fazla kazanmaya başladı. Bunun üzerine promosyon ödemelerinde de artış beklentisi arttı. Bazı bankaların kamu çalışanlarına ödediği promosyonu artırması tüm kamu kurumlarını harekete geçirdi. Kamu kurumlarındaki promosyon komisyonları bankalarla görüşmelere başladı ve promosyonların artırılması sağlanıyor.

Kamuda maaş promosyonu nasıl belirleniyor?

2007/21 sayılı Promosyon Genelgesi'ne göre; banka promosyonu üç kişilik bir komisyon tarafından belirleniyor. Bu komisyon harcama yetkilisinin başkanlığında yetkili sendika temsilcisi ile kurum temsilcisinden oluşuyor. Bu komisyon bankalarla pazarlık yaparak promosyon alınmasını sağlıyor. Verilecek promosyonun tamamı personele dağıtılıyor. Promosyon ödemesinin en az 2 yıl ile 5 yıl arası süreyi kapsaması gerekiyor.

Eski sözleşmeler iptal edilecek

Komisyonlar süresi henüz bitmemiş sözleşmelerin de iptali için bankalarla görüşme yapıyor. Bu noktada henüz süresi bitmemiş sözleşmelerin iptal edilerek tazminat maddesinin işletilmesi ve düşük kalan promosyonun yeniden güncellenmesi sağlanacak.

Burada promosyondaki tazminat maddesi devreye sokulacak. Bu madde şöyle: İlk yıl sözleşeme fesih edilirse tamamı ikinci ve üçüncü yıl fesih edenler ödenen promosyon tutarının yüzde 50'sini iade eder.

Buna göre 2019 yılında 3 yıllık için personel başına 3000 TL alan bir kurum sözleşmesindeki tazminat maddesini yürürlüğe sokacak. Böylece her personel için 1.500 TL iade edilerek yeni sözleşme örneğin 30 bin TL'den imzalanacak.