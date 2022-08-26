Türkiye, Putin'e SİHA resti çekti: Ne kadar para verirseniz verin size SİHA satmayız

UKRAYNA ile giriştiği savaşta Ukrayna'nın elindeki Bayraktar SİHA'ların ordusuna büyük zarar vermesi sonrası Rusya Dvlet Başkanı Putin, Türkiye'den SİHA almak istedi. Bayraktar İHA’ların üreticisi olan BAYKAR’ın Genel Müdürü Haluk Bayraktar “Moskova büyük miktarda para teklif ederse, onlara da satacak mısınız?” sorusuna, "Rusya ne kadar para teklif ederse etsin Bayraktar SİHA satmayız” cevabı verdi.

Abone ol

Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle birlikte tüm dünyanın hayranlıkla iszlediği Bayraktar SİHA'larla ilgili flaş gelişme. Bayraktar İHA’ların üreticisi olan BAYKAR’ın Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar ve şirketin Genel Müdürü Haluk Bayraktar BBC Ukrayna’ya konuştu. Selçuk Bayraktar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damadı olduğu için şirketinin öne çıktığı iddialarını yalanlarken, Haluk Bayraktar, Ukrayna-Rusya savaşı için "Bu dönemde tüm desteğimiz tamamen Ukrayna’nın tarafındadır" dedi.

Erdoğan damadı olmamla ilgisi yok

BAYKAR’ın İstanbul’daki fabrikasında Ukrayna ekibine tesisi gezdiren Selçuk Bayraktar, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın damadı olduğu için şirketin öne çıktığı söylemlerini reddetti. “İHA’ların üretimine 2000’li yıllarda başladık. Bir anlamda babam, kardeşim, annem ve ben hayatlarımızı buna adadık” diyen Selçuk Bayraktar, evlilikten sonra daha fazla siyasi eleştiri aldığını ancak hayatının çok az değiştiğini belirtiyor.

Bayraktar 2018'den beri Ukrayna'da hizmette

Bayraktarların Ukraynalılar için bir tür özgürlük sembolü haline gelmesi hakkında ne hissettiği sorulduğunda Haluk Bayraktar, geliştirdikleri teknolojilerin bağımsızlık mücadelesinde Ukrayna’yı desteklemesinden gurur duyduğunu belirtti. Ukrayna’nın özgür bir dünya için savaştığını da sözlerine ekledi. Haluk Bayraktar Ukraynalı yetkililerin birçok ülkeden insansız hava aracı transfer etmelerini istediğini, ancak kendisine göre sadece Türkiye’nin anlaşmayı kabul ettiğini söyledi. “Bayraktar sistemleri Ukrayna’da 2018’den beri kullanılıyor” diye hatırlatıyor.

Rusya'ya SİHA satmayız

"Moskova size büyük miktarda para teklif ederse, onlara da satacak mısınız?" diye soruyor BBC. "Para ve maddi kaynaklar hiçbir zaman işimizde amaç olmadı" diyen Haluk Bayraktar şöyle devam ediyor:

"Ukrayna ile dostluğumuz ve iş birliğimiz uzun yıllardır devam etmekte. Bu nedenle, bize ne kadar para teklif ederlerse etsinler, dürüst olmak gerekirse, bu durumda onlara (Moskova’ya SİHA) vermek söz konusu olamaz. Bu dönemde tüm desteğimiz tamamen Ukrayna’nın tarafındadır. Çünkü çok güçlü bir bağımız var ve Ukrayna çok haksız bir saldırıya maruz kalıyor. Bu nedenle, hiçbir şey Ukrayna ile iş birliğimizi gölgeleyemez, ne kadar teklif edilirse edilsin, bu konudaki tutumumuz açıktır.”

Hem biz hem devlet karar veriyor

Haluk Bayraktar, askeri insansız hava araçlarını kime tedarik edeceğine kimin karar verdiği sorulduğunda, bunun hem şirketin hem de Türk devletinin kararı olduğunu söyledi. Selçuk Bayraktar ise Rusya’ya SİHA satışı olasılığı konusunda daha temkinli.