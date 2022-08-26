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İlçe başkanından Gülşen hakkında skandal sözler! Paylaşımını apar topar sildi! Bu kadının katli vaciptir

İmam hatiplerle ilgili sözleri gündem olan şarkıcı Gülşen tutuklandı. Gülşen'in tutuklanmasının ardından Yeniden Refah Partisi İlçe Başkanı Ömer Yıldız, tutuklanan Gülşen'i ölümle tehdit etti. Yıldız, tepki çeken paylaşımını kısa süre sonra sildi. Yeniden Refah Partili Yıldız "Bu kadının katli vaciptir" ifadelerini kullandı.

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Yeniden Refah Partisi İlçe Başkanı Ömer Yıldız'ın Gülşen'le ilgili 'Bu kadının katli vaciptir' mesajı büyük tepki çekti.

Üç ay önce bir konserinde imam hatipliler hakkındaki sözleriyle gündeme gelen, önce gözaltına alınan daha sonra tutuklanan şarkıcı Gülşen hakkında verilen kararlar tartışılmaya devam ediyor. Yargının, Gülşen kararı sonrası Mabel Matiz, Hadise, Edis gibi ünlüler tutuklanan sanatçıya destek oldu.

Yeniden Refah Partisi'nde Kağıthane ilçe başkanı olarak görev yaptığı iddia edilen Ömer Yıldız'ın paylaşımı sosyal medyada bir anda gündeme oturdu. Büyük tepkiyle karşılaşılan paylaşım sonrası gönderisini silen Ömer Yıldız'ın bu tutumu hakkında Yeniden Refah Partisinin de açıklama yapması bekleniyor.

Tutuklanan Gülşen için paylaşım yaparak 'Katli vaciptir' diyen Yeniden Refah Partili olduğu iddia edilen Ömer Yıldız, bu gönderisini kısa süre sonra sildi. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

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