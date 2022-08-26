Sevilla'da Marcao şoku! Resmen açıkladılar

Sevilla'nın Galatasaray'dan kadrosuna kattığı Marcao sakatlığı sebebiyle 3 hafta sahalardan uzak kalacak.

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Sevilla'nın Galatasaray'dan 12 milyon Euro'ya kadrosuna kattığı Marcao sakatlığı sebebiyle 3 hafta sahalardan uzak kalacak. Sevilla'dan yapılan açıklamada "Çarşamba günü yaşadığı rahatsızlık sebebiyle antrenmana çıkamayan Marcao'nun sol bacağındaki hamstring kasında yırtık tespit edildi. Kulübün sağlık hizmetlerine göre, Sevilla'nın stoperi bu sakatlığı nedeniyle üç hafta sahalardan uzak kalacak." denildi.

Marcao'dan açıklama

Marcao da sakatlığı ile ilgili bir açıklama yaptı. Brezilyalı yıldız, "Buradaki başlangıç planlandığı gibi gitmiyor, ancak kendini toparlamak ve bu kulüp için her şeyini vermek için gösterdiğim özveri ve çaba eksik olmayacak. Asla vazgeçmeyeceğim!" ifadelerini kullandı.