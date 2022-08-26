BIST 3.159
DOLAR 18,18
EURO 18,22
ALTIN 1.021,21
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Üsküdar'da iş yerinin ikinci katında çökme! Kanlar içinde hastaneye kaldırıldı

Üsküdar'da iş yerinin ikinci katında çökme! Kanlar içinde hastaneye kaldırıldı

ÜSKÜDAR'da bir iş yerinin ikinci katında kısmi çökme meydana geldi. Talihsiz işçi çökme sonrası molozların altında kaldı. İş arkadaşları tarafından kurtarılan vatandaş, kanlar içinde hastaneye kaldırıldı.

Abone ol

Olay, saat 11.00 sıralarında Üsküdar Küçükçamlıca Mahallesi Libadiye Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir sanal markete ait 2 katlı işyerinin 2. kat zemin kısmında çökme meydana geldi. Çökmenin yaşandığı esnada ikinci katta bulunan Ferhat Amil isimli işçi, birinci kata düşerek yaralandı.

İşçiyi arkadaşları kurtardı

İkinci katta zeminin çökmesi sonucu alt kata düşen Ferhat Amil isimli işçi molozların altında kaldı. Yaralı işçiye ilk müdahaleyi arkadaşları yaparak bulunduğu yerden kurtardı. Yaralı işçiyi, arkadaşları ve itfaiye ekipleri ile sağlık ekiplerine teslim etti. İhbar üzerine adrese sevk edilen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken vatandaşlar sokağa döküldü.

"Kanlar içerisindeydi"

Yaralı işçinin arkadaşı Hakan Akdağ, “Bir anda bir ses geldi. Dışarı çıktığımızda çatı çökmüş durumdaydı. Hemen yardıma koştuk. Bir kişi yaralandı. Kafasında bir kanama vardı. İtfaiye ve sağlık ekipleri geldi. İşci kanlar içerisindeydi. Bilinci de hafiften gitmişti” dedi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Yanına gelip vermesini istedi sonra da! Genç kadınla yaşlı adam arasında yaşandı
Foto Galeri Yanına gelip vermesini istedi sonra da! Genç kadınla yaşlı adam arasında yaşandı Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Kan donduran çifte cinayet! Eski karısının kanıyla gidip öldürdü 'ağzından kanlar boşaldı'
Kan donduran çifte cinayet! Eski karısının kanıyla gidip öldürdü 'ağzından kanlar boşaldı'
Emre Belözoğlu: Hiçbir rakibimizden çekinmiyorum
Emre Belözoğlu: Hiçbir rakibimizden çekinmiyorum
ASELSAN'dan TUSAŞ ile iki dev sözleşme
ASELSAN'dan TUSAŞ ile iki dev sözleşme
Aman dikkat açıklama geldi! Denize girmek yasaklandı
Aman dikkat açıklama geldi! Denize girmek yasaklandı
İbrahim Tatlıses'in başına en çok kızdığı koştu! Ahmet Tatlıses kaza sonrası bakın ne dedi.
İbrahim Tatlıses'in başına en çok kızdığı koştu! Ahmet Tatlıses kaza sonrası bakın ne dedi.
HDP'nin kapatılması davasında son 15 gün! 26 kişi eğer adresinde bulunamazsa...
HDP'nin kapatılması davasında son 15 gün! 26 kişi eğer adresinde bulunamazsa...
Azerbaycan, Ermeni işgalinden kurtardı! Aliyev, 'Laçın artık Azerbaycan'ın kontrolünde'
Azerbaycan, Ermeni işgalinden kurtardı! Aliyev, 'Laçın artık Azerbaycan'ın kontrolünde'
Tıraş makinesi yere düştü huzur kalmadı doğduğum yeri terk etmek zorunda kalacağım
Tıraş makinesi yere düştü huzur kalmadı doğduğum yeri terk etmek zorunda kalacağım
Kahvaltıya yapın doya doya yiyin! İşte bayat ekmekleri değerlendiren ekmek köftesi
Kahvaltıya yapın doya doya yiyin! İşte bayat ekmekleri değerlendiren ekmek köftesi
Türkiye'de cep telefonu üretimi son 1 yılda rekor arttı
Türkiye'de cep telefonu üretimi son 1 yılda rekor arttı