Yanına gelip vermesini istedi sonra da! Genç kadınla yaşlı adam arasında yaşandı
ANTALYA'da börekçide oturan yaşlı adam, hayatının şokunu yaşadı. Adamın yanına gelip telefonunu 'acil arama' bahanesiyle isteyen kadın ortadan kayboldu. Genç kadın 'dalıp gittim' dedi o detay dikkatlerden kaçmadı...
Edinilen bilgiye göre, S.Ö. isimli vatandaş, Yukarı Hisar Mahallesi Şelale Caddesi üzerinde bulunan börekçide otururken yanına gelen bir kadın, "acil bir telefon görüşmesi" yapması gerektiğini belirterek telefonunu kullanıp kullanamayacağını sordu.
Telefon sahibinin telefonuyla görüşebileceğini söylemesi üzerine telefonu alan kadın, görüşme yapma bahanesiyle yürümeye başladı.
Kadın gözden kaybolunca polisi aradı
Kadının bir süre sonra gözden kaybolmasının ardından S.Ö., telefonunun çalındığını belirterek emniyeti aradı.
Olay yerine geldi
Olay yerine gelen polis ekipleri, telefon sahibinin aramasına rağmen ulaşamadığı kadına aynı numaradan telefonla ulaşarak olay yerine getirdi.