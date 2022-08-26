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Yanına gelip vermesini istedi sonra da! Genç kadınla yaşlı adam arasında yaşandı

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Yanına gelip vermesini istedi sonra da! Genç kadınla yaşlı adam arasında yaşandı

ANTALYA'da börekçide oturan yaşlı adam, hayatının şokunu yaşadı. Adamın yanına gelip telefonunu 'acil arama' bahanesiyle isteyen kadın ortadan kayboldu. Genç kadın 'dalıp gittim' dedi o detay dikkatlerden kaçmadı...

Yanına gelip vermesini istedi sonra da! Genç kadınla yaşlı adam arasında yaşandı

Edinilen bilgiye göre, S.Ö. isimli vatandaş, Yukarı Hisar Mahallesi Şelale Caddesi üzerinde bulunan börekçide otururken yanına gelen bir kadın, "acil bir telefon görüşmesi" yapması gerektiğini belirterek telefonunu kullanıp kullanamayacağını sordu.

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Yanına gelip vermesini istedi sonra da! Genç kadınla yaşlı adam arasında yaşandı

Telefon sahibinin telefonuyla görüşebileceğini söylemesi üzerine telefonu alan kadın, görüşme yapma bahanesiyle yürümeye başladı.

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Yanına gelip vermesini istedi sonra da! Genç kadınla yaşlı adam arasında yaşandı

Kadın gözden kaybolunca polisi aradı

Kadının bir süre sonra gözden kaybolmasının ardından S.Ö., telefonunun çalındığını belirterek emniyeti aradı.

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Yanına gelip vermesini istedi sonra da! Genç kadınla yaşlı adam arasında yaşandı

Olay yerine geldi

Olay yerine gelen polis ekipleri, telefon sahibinin aramasına rağmen ulaşamadığı kadına aynı numaradan telefonla ulaşarak olay yerine getirdi. 

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