İbrahim Tatlıses'in başına en çok kızdığı koştu! Ahmet Tatlıses kaza sonrası bakın ne dedi.

Geçtiğimiz gün facianın eşiğinden dönen Türk müziğinin ünlü isimlerinden İbrahim Tatlıses Bodrum'da kaza geçirmişti. Sıkıştığı araçtan çıkartılan ve hastaneye kaldırılan Tatlıses'i hastaneye ziyarete ilk gelen kişi küs olduğu oğlu oldu.

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde Yalıkavak yolunda sabah saatlerinde trafik kazası geçiren Türk müziğinin sevilen isimlerinden 'İmparator' lakaplı İbrahim Tatlıses hastaneye kaldırılmıştı.

Ünlü şarkıcının aracı seyir halindeyken bir kamyonla çarpıştı. Daha sonra yoldan çıkan araç şarampole devrildi. Herkesi korkutan feci kazada olay yerine gelen yardım ekipleri İbrahim Tatlıses'i sıkıştığı araçtan çıkarttı.

Evlatlıktan reddetmişti

Ünlü şarkıcının trafik kazası haberini alır almaz herkesten önce, küs olduğu ve evlatlıktan reddettiği oğlu Ahmet Tatlıses yanına koştu. Tatlıses'in mahkemelik olduğu ve kısa süre önce de babalar gününde birbirlerine yaptıkları göndermeli paylaşımlar nedeniyle sorun yaşadığı oğlunun, kaza sırasında da kurtarma ekiplerinin yanında olup küs olduğu babasına yardımcı olması herkesin takdirini topladı.

Kazadan sonra hastaneye kaldırılan ve sosyal medya hesaplarından durumunun iyi olduğu açıklayan İmparator'u yine hastanede de Adalet Sara'yla evliliğinden olan oğlu Ahmet yalnız bırakmadı.

Kazaya ilk tepkisi bakın ne olmuş!

Hastane çıkışında babasının sağlık durumu hakkında muhabirlere bilgi vermeyi ihmal etmeyen Ahmet Tatlıses muyhabirlerin, "Aranızda bazı problemler vardı. Kazayı ilk duyduğunuzda tepkiniz ne oldu?" sorusuna "Beni Polat Yağcı aramıştı. Olay yerine gittik. Bayağı kötüydü. İtfaiye ekiplerimiz, bütün ekipler çalışıyordu. Büyük bir kaza atlattılar. Şimdi yanından çıktım. Doktorlarla da görüştüm."

"Sağlık durumu iyi. Buna da şükür... Gerçekten büyük bir kaza... Hepsi, diğer yaralı arkadaşlar da iyi çıkmış. Allah'ın takdiri diyelim, buna da şükür... Allah korusun kendilerini..." diyerek yanıt verdi.