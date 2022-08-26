FETÖ örgütünde harem kuran mahrem imam ifşası : Derse diyerek seks partisine gidiyorlar

Gazeteci Nedim Şener 'FETÖ’de lağımını patlattı'. Fethullah Gülen'in mahrem imamı muhtaç durumdaki örgüt üyesi kadınlardan kendine harem kurmuş. Sadece bu da değil, Gülen'in sağ kolunun da imam nikahı ile evlendiği ortaya çıktı. FETÖ tecavüz, şantaj ve kadın haremi iddiaları ile çalkanıyor. İfşa olan sözde MEB imamı Cemalettin Tokmak haremindeki kadınlar konuşunda onlara “Kuran dersine gidiyorum diye çıkıp seks partilerine gidiyorlar” diyerek saldırdı.

Abone ol

FETÖ örgütü darbe girişiminin ardından sapkınlığa rota kırdı. Örgütün muhtaç durumdaki kadınları sözde imamların haremi oldu. Gazeteci Nedim Şener bugün kaleme aldığı 'FETÖ lağımı patladı' yazısında örgütteki tüm sapkınlıkları, tecavüzleri ifşa etti. İlk olay Zaman gazetesinde yazarlık yapan ve FETÖ elebaşı adına taziye ilanlarını kaleme alan Süleyman Sargın’ın yaptıkları. Süleyman Sargın, kendisinden 23 yaş küçük örgüt üyesi N.K. isimli kadına baskıyla tecavüz etti. FETÖ’cü mahrem imam Sargın, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, N.K. ile ilişkisini, Bosna’ya gidişini doğrularken, bunun evlenme amaçlı olduğunu iddia etti. Ancak Süleyman Sargın'ın örgüt üyesi N.K. ile baskı ve tehdit ile cinsel ilişki kurduğuna dair kayıtlar var.

MEB İmamı'nın KHK'lı kadın haremi

FETÖ örgütündeki sapkınlığın en son ifşası da mahrem imamın haremi oldu. Dumlupınar Üniversitesi’nin Simav Teknik Eğitim Fakültesi’nden makine öğretmeni olarak mezun olan Cemalettin Tokmak, 15 Temmuz sonrası KHK ile ihraç edildi. Nedim Şener bu kişiyle ilgili şunları aktardı. Evli ve 3 çocuk babası olan Cemalettin Tokmak, çiftçilik yaparak kendisi gibi KHK’lılara yardım yaptığı algısı oluşturdu. Oysa iddialara göre örgütün yurtdışından gönderdiği paralarla KHK ile ihraç edilen örgüt üyesi birçok kadınla cinsel ilişkiye girerek adeta kendisine harem kurdu.

Kur'an Kursu yerine seks partisine gidiyorlar

Cemalettin Tokmak'ın KHK'lı haremine dahil olduklarının farkına varan kadınlar aralarında yaptıkları görüşmeleri kayda aldı. Bu kayıtların bir kısmını sosyal medyada yayınladılar. Cemalettin Tokmak’ın örgüt üyesi KHK’lı kadınlarla girdiği ilişkilerin ortaya çıkmasından sonra, kadınları tehdit etmeye başladı. Cemalettin Tokmak'ın bu konudaki ses kayıtları da internette yayınlandı.

Cemalettin Tokmak kadınlara yönelik, “Kuran dersine gidiyorum diye çıkıp seks partilerine gidiyorlar” ifadesini kullanıyor.

Örgüt lideri de imam nikahı yaptı

FETÖ üyeleri arasında en çok tartışılan konulardan birisi de, FETÖ elebaşı Gülen’e en yakın isim olan Mustafa Özcan ile ilgili iddialar. FETÖ elebaşının ölümü sonrası yönetimi ele geçirmeye çalışan grupların içinde en güçlüsü olan ve örgütün parasının büyük bölümünü elinde tutan Özcan’ın, bir örgüt üyesi kadınla imam nikâhı kıydığı bizzat örgüte yakın sosyal medya hesaplarından “Mustafa Özcan ve saz ekibi, o şimdi evlendi keyif yapıyor, çocuklar çürüyor” diyerek duyuruldu.